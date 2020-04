¿Qué son las novedades musicales sin lo nuevo de Selena Gomez, Ozuna, Rayden y Manuel Carrasco?

¡Último día de la semana! Sí, estamos de cuarentena y comenzamos a perder la noción del tiempo, pero seguimos celebrando que llega el viernes y con él, las novedades musicales de nuestros artistas favoritos. Así que prepárate porque tu fin de semana estará inundado con estos temas.

Si la semana anterior, artistas de la talla de Karol G, Anuel AA, Drake, Leiva y The Weeknd decidieron inaugurar abril por todo lo alto, ahora llega el turno de otro repertorio de voces ya reconocidas por la industria. Ellos son Rayden, Selena Gomez, Ozuna, The Black Eyed Peas y otros muchos más que se unen a este viernes de novedades. ¡Atento/a!

Viernes 10 de abril

Selena Gomez - Boyfriend. Lo anunció hace unos días pero al fin se ha hecho realidad. La cantante ha traído la edición especial de su disco Rare, y con ella ha llegado tres temas inéditos: Boyfriend, She y Souvenir. Y es que la primera de ellas ha llegado a nuestras vidas como un dardo de energía. Con unos ritmos alegres, Selena nos habla sobre la superación personal. Porque aunque nos hayamos enamorado, no necesitamos a nadie más que a nosotros para ser felices. "Un novio no está cerca de mi lista de prioridades", señalaba la artista.

Rayden - Boom Boom Ciao. El fenómeno de La Casa de Papel es imparable, y eso es algo que el propio Rayden ha experimentado en primera persona. El cantautor ha dado vida a un EP al que ha titulado como el nombre de la serie. Y es que en él encontramos canciones cuyos títulos también están relacionados con esta producción de Netflix. Boom Boom Ciao es una de ellas, que sigue el estilo del rap que tanto caracteriza a nuestro protagonista.

The Black Eyed Peas, Ozuna, J Rey Soul - Mamacita. Primero fue J Balvin y su RITMO, y ahora han probado el éxito con Ozuna. The Black Eyed Peas ha descubierto el triunfo imparable de los ritmos latinos y han decidido quedarse con ellos... ¿para siempre? En esta ocasión, cuentan con la participación de la finalista de La Voz Filipinas, J Rey Soul. De este modo, dan vida a un tema de ritmos latinos con toques del moombahton que nos levantarán las ganas de fiesta.

Liam Payne, Alesso - Midnight. Siguiendo el estilo del pop que caracteriza al británico, nos ha sorprendido con un sencillo junto al DJ, quien aporta toques de la música electrónica en midtempo. Esto convierte a Midnight en la banda sonora perfecta para desconectar de la situación que todos atravesamos.

Belén Aguilera - Búnker. La pianista y cantante ha decidido llenar el viernes con la perfecta melodía de su voz y los sonidos de su instrumento favorito. Al igual que Selena, Belén apuesta por un significado de superación personal ante esa persona por la que ya no vale la pena luchar.

Paula Cendejas, Feid - Gotitas al Viento. La cantante se ha liado la manta a la cabeza para sorprendernos con los ritmos urbanos que tanto le caracterizan. Pero en esta ocasión, ha querido contar con la colaboración de Feid y su estilo único. Hemos de recordar que Feid ha trabajado con artistas de la talla de Maluma, Sech y Manuel Turizo, entre otros. En esta ocasión, Paula y el colombiano nos deleitan con unos ritmos urbanos en una canción que habla de esa sensación que tenemos cuando echamos de menos a alguien que perteneció a nuestra vida pero que ahora forma parte del pasado.

Alaina Castillo - No Vuelvas a Mirar Atrás. Si buscabas la unión entre el R&B, el pop, el hip-hop y los sonidos latinos, Alaina Castillo trae la solución. La cantante norteamericana ha sorprendido a sus seguidores con su nuevo sencillo, que adelanta lo que traerá en su primer EP Mensajes de Voz. Un proyecto que, por cierto, estará destinado al público anglo-hispano, pues mezclará ambos idiomas. En No Vuelvas a Mirar Atrás, Alaina trae un mensaje de lo más inspirador: debemos disfrutar del momento y no pensar demasiado las cosas, ya que un día echaremos la vista atrás y nos arrepentiremos de no haberlo hecho. ¡Hay que aprovechar las oportunidades!

Manuel Carrasco - Prisión Esperanza. El onubense llega en el momento adecuado. En estos tiempos de confinamiento en los que nuestras esperanzas pueden verse eclipsadas por los muros de nuestros hogares, este himno se convierte en el dardo de energía con el que muchos nos sentimos identificados. Juntos, con paciencia y esperanza, saldremos de ésta.

Juan Magán, Belinda - Madrid x Marbella. En estos tiempos también tenemos la oportunidad de viajar. Sí, viajar. Nace Madrid x Marbella, una canción romántica que narra los altibajos que atraviesan las parejas, en concreto, una protagonizada por dos personas que viven en estos dos puntos geográficos de España. ¡Puro electrolatino!

Dani Martín, Juanes - Los Huesos. El madrileño nos sorprende con su tema más casero. Ambos compusieron esta canción hace dos años. Un tema que, según Dani, "pasa por el dub-porro, con una base de bajo y batería tocada por Guillermo Vadalá, Miguel Lamas y Lee Levin que coloca la canción en otro lugar". Esto, junto al sonido de las guitarras, convierte Los Huesos en tu nuevo vicio de esta cuarentena. En cuanto a su significado, la canción va destinada a esa persona que, por falta de cariño, paga su rabia con todo el que se le cruza.

Y tú, ¿cuál crees que se convertirá en la banda sonora de tu fin de semana? Difícil elección, ¿verdad? ¡Déjate contagiar por todos estos nuevos ritmos!