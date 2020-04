Aitana y David Bisbal, Karol G y Anuel AA... Las colaboraciones reinan en las novedades musicales

Como cada viernes, nuestros artistas favoritos unen fuerzas para sorprendernos con sus temas más frescos. Si el pasado viernes fue el turno del Girl Power con lo nuevo de Rihanna, Rosalía y Dua Lipa, entre otras, ahora la temática es completamente distinta: las colaboraciones.

La espera ha merecido la pena. Después de días mordiéndonos las uñas y deseando escuchar lo nuevo de David Bisbal y Aitana, al fin ha llegado a nuestros oídos. Pero no son los únicos que han unido sus voces en un nuevo hit. Karol G y Anuel AA, CNCO y Natti Natasha y Pastora Soler y Blas Cantó son solo algunos de ellos. Escucha todo lo que traen tus artistas favoritos:

Viernes 3 de abril

Karol G, Anuel AA - Follow. La pareja ha vuelto con una balada de reggaetón de lo más casera. Casera porque, en estos tiempos de cuarentena, el videoclip que la acompaña fue grabado por ellos mismos en su propia casa. A través de Follow, Anuel y Karol nos muestran que su amor es inquebrantable y que comparten más pasiones de las que imaginamos. Además, el puertorriqueño también se ha animado a lanzar 3 de Abril, un tema autobiográfico y transparente cuya letra pone en evidencia los altibajos de su vida.

David Bisbal, Aitana - Si Tú La Quieres. Se acabó la espera. Ya está aquí una de las colaboraciones más esperadas del 2020. Nuestros protagonistas se funden en una bonita unión de voces al ritmo del pop que tanto caracteriza ambos estilos musicales. Y es que aunque ya escuchamos la versión original del tema en En Tus Planes, el último disco de Bisbal, ahora ha decidido contar con la joven cantante para aportar un toque más fresco. Si Tú La Quieres transmite emoción y positividad en estos días que tanto las buscamos. "Si tú la quieres, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. [...] Si ella te quiere, has tocado el cielo", dicen algunos de sus versos.

Drake - Toosie Slide. Tener una pista de baloncesto en su propia casa no ha alejado a Drake del estudio de grabación. El cantante ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo tema con los ritmos del hip hop que tanto le caracterizan. Con referencias a Michael Jackson, lo nuevo del rapero se basa en una sola cosa: el baile. Y eso es algo que también nos demuestra en su videoclip.

Leiva - Mi Pequeño Chernóbil. En este viernes de novedades, también hay un hueco para el talento del pop/rock español. Este es el caso de Leiva, que nos sorprende un tema perfecto para "estos días raros". Y es que tanto en su letra como en su videoclip encontramos una pequeña gran sorpresa: la aparición de Rubén Pozo, el que fue su compañero en Pereza.

Morat - Nunca Te Olvidé. Confesaron que Villa dio positivo en COVID-19, y que probablemente todos lo padeciesen, pero que eso no era excusa para pausar sus lanzamientos musicales. Y así ha sido. La banda colombiana ha publicado Nunca Te Olvidé, una canción con los ritmos del pop/folk y una letra romántica de desamor que tanto les caracterizan.

The Weeknd - Nothing Compares. Si pensabas que Abel ya nos había ofrecido todo su repertorio en 2020, estabas completamente equivocado/a. El cantante vuelve con los sintentizadores para ofrecernos un bonus track de su álbum After Hours. En él, canta a esa persona que ocupa su corazón pero que se marchó de su vida. "No podré hacerlo sin mi bebé. Así que lleno el vacío, sé que haces lo mismo", son algunos de los versos de este tema.

Vanesa Martín - Un Canto a La Vida. En estos tiempos que corren, la cantautora ha lanzado un tema que rinde homenaje a los verdaderos héroes y heroínas, aquellos que están en primera línea de batalla: los sanitarios. Un verdadero canto a la vida y al valor de la unión, la empatía y la solidaridad. La malagueña se alía con Cruz Roja para donar el 100% de los beneficios de la canción, procedentes de sus compras, descargas y visualizaciones.

CNCO, Natti Natasha - Honey Boo. Unir a estos dos talentos en una misma canción solo puede significar una cosa: éxito. Y es que la colaboración que han lanzado cuenta con unos ritmos pegadizos que, junto a su letra, son capaces de penetrar en nuestras mentes y hacer mover nuestros esqueletos sin control. ¡Puro ritmos latinos!

David Otero - Como Tú. El cantante es otro de los que se han propuesto llenar nuestro confinamiento con sus nuevos ritmos... ¡y benditos ritmos! Otero se pasea por Madrid para ofrecernos un tema inédito del primer volumen de su nuevo proyecto Otero y yo. Y lo hace con unos sonidos positivos acompañados de un riff de guitarra hipnotizante.

Pastora Soler, Blas Cantó - Mi Luz. Seguimos con las colaboraciones de este viernes de novedades. Otra de las más esperadas por los melómanos ha sido la de los artistas que ahora mencionamos. Con una banda sonora de película, literalmente, ambos artistas ponen en evidencia sus capacidades vocales en una letra emocionante que trata sobre cómo esa persona que ocupó tu corazón, permanecerá por siempre en tu mente.

Miriam Rodríguez - De Vez En Cuando. La artista ha estrenado álbum, y con él ha llegado un repertorio musical diferente pero que sigue su promesa: la de ser ella misma. Entre las nuevas canciones que nos ofrece se encuentra De Vez En Cuando, una balada con una potente banda sonora y una letra que trata sobre la superación personal. Porque solo nosotros somos capaces de salvarnos a nosotros mismos en los momentos más difíciles.

Robie - De Nada. Siguiendo el estilo del pop urbano que le caracteriza, la cantante regresa con un nuevo sencillo. Esta vez apuesta por una canción de desamor con la que muchos se sienten identificados. "Lloro mucho con esta canción porque el día que la escribí llegué a la conclusión de que es más fácil olvidar odiándote que olvidar amándote", señala la artista en la descripción del vídeo. ¿Alguna vez has tenido que decir adiós a la persona que te complementa?

Otros de los artistas que comienzan abril llenando nuestras vidas con sus nuevos temas son Rels B y Nathy Peluso con No Se Perdona, Guitarricadelafuente con Desde Las Alturas, Sofía Ellar y Álvaro Soler con Barrer a Casa, Troye Sivan con Take Yourself Home, Damien con Pa' Qué Quiero Más?, Steve Aoki y Icona Pop con I Love My Friends e Isma Romero y Marta Soto con Todo Lo Importante.