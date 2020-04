Chenoa o Patricia Montero apoyan a María Castro tras las críticas que ha recibido como madre

Aunque en este encierro estamos asistiendo a una tendencia hacia la solidaridad, el amor y la esperanza común, todavía hay momentos en los que a algunos se les va la cabeza y rompen con esta armonía.

Vale que son tiempos difíciles y lo cierto es que cada uno hace lo que puede para sobre llevarlo de la mejor manera posible. Pero es complicado estar tanto tiempo encerrado, sin más contacto con el exterior que el virtual y con una vida a la que la mayoría no estábamos acostumbrados.

Y si encima tienes niños a tu cargo, esa situación se complica porque tienes que intentar que lo lleven lo mejor posible. Son muchas las ideas que se han compartido en estos días para poder entretener a los más peques de la casa, para poder asumir la tarea de los deberes del cole y, en definitiva, para hacer la vida más fácil a nuestros pequeños.

María Castro es una de las que lo lleva con mucha paciencia y creatividad. De hecho, se ha convertido para muchos en una gurú de las ideas para entretenerse con los más pequeños. Y es que, su hija, debe estar orgullosa de su mamá. Eso sí, no se ha librado de las críticas por esa labor como madre y por su entrega en la cocina. Que ha tenido a bien compartir algunas recetas con todos nosotros para dejar claro que aprovechó su paso por Masterchef Celebrity.

Empezó hablando de este mensaje en sus stories pero finalmente decidió añadirlo al muro: “Voy a dejar por aquí también este mensaje, porque a través de stories es tal la avalancha de cariño que estoy recibiendo, que se me ha llenado temporalmente el buzón! GRACIAS. Y también quise dejarlo fijo en el muro, en el día internacional del beso (fijaos que puntería ha tenido), para q recordemos todos qué es aquello en lo que no debemos invertir ni un minuto de nuestra vida!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Castro (@maria_castro_jato) el 13 Abr, 2020 a las 6:39 PDT

La verdad es que el mensaje es para no tomárselo en serio, pero ella ha sabido sacar el lado positivo. “Y repito lo que dije en el stories, sin buscar ser ejemplo de nada (solo faltaba) espero que Maia me recuerde como una mamá que jugaba todo lo que podía con ella, tirada por los suelos, y que, aunque con defectos, no podía amarla más. En fin... besémonos más, y dejemos de intentar destruir al prójimo!!!!”, terminaba pidiendo.

En seguida ha recibido muchos comentarios poniéndose de su parte y mandándole muchos ánimos porque, aunque no le influyan, palabras tan duras no son plato de buen gusto.

Saúl Craviotto: Bufff... ni caso María, no pierdas ni medio segundo 😉besazos familia!

Patricia Montero: Eres maravillosa amiga @maria_castro_jato la gente está muy aburrida y se siente bien insultando y así nos va 💪🏻 Millones de besos para todos

Irene Montalá: Veneno puro. Ni caso. ❤️

Dafne Fernández: El amor nunca está demás. Seguramente ella nunca lo tuvo.

No dejes de darnos todas esas ideas @maria_castro_jato

GRACIAS

Chenoa: Mucha luz ❤️