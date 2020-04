La Oreja de Van Gogh - Abrázame [2020]

Llegó el gran día tan esperado por millones de seguidores de La Oreja de Van Gogh en todo el mundo. El grupo acaba de estrenar el vídeo de Abrázame, la primera canción que conocemos de su nuevo proyecto musical que verá la luz, si todo va según lo previsto, el próximo mes de septiembre.

Porque dadas las actuales circunstancias no se puede descartar nada. De hecho la canción ya ha llegado con una ligera demora además de con un videoclip que quizá no hubiera sido así si la situación no fuera la actual crisis epidemiológica y sanitaria. Pese a todo, el resultado es espectacular y difícilmente podremos volver a escuchar Abrázame sin recordar su vídeo musical animado digitalmente.

Pero además de la propuesta audiovisual, hay que destacar la letra de este tema. Abrázame es una historia de amor desgastado pero de esperanza donde solo es posible salir adelante si lo hacemos juntos.

La canción es la primera que publica el quinteto donostiarra en cuatro años después de un silencio voluntario que comenzó tras el lanzamiento en 2016 de El planeta imaginario. Ahora vuelve con Abrázame, un tema épico, que demuestra la solvencia de la banda.

La voz y los coros de Leire brillan sobre una instrumentación increíble en la que va ganando peso la batería de Haritz que convierten el tema en uno de los temas más épicos de la banda con una producción impecable de Paco Salazar.

¡Dale al play y a disfrutar!