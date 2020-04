Roberto Leal comparte sus primeras impresiones sobre su nueva etapa en ‘Pasapalabra’

Desde que supimos que Pasapalabra volvía a Antena3 empezaron las especulaciones sobre quién estaría al frente. Después de tantos años con Christian Gálvez como cara reconocible del programa, se nos hacía raro pensar en otra persona.

Pero los nuevos proyectos empiezan de cero y así lo ha hecho este legendario concurso que ya tiene nuevo rostro: Roberto Leal. Pasa de un concurso a otro y ya veremos si con los mismos vuenos resultados.

“Arranco una nueva etapa en @antena3com. Un proyecto precioso como #pasapalabra y al que le vamos a poner todo el cariño y respeto del mundo. Gracias por la confianza y por la apuesta. Me siento muy afortunado”, aseguraba el presentador en sus redes sociales.

No es la primera vez que trabaja en esta cadena, por lo que tiene claro por dónde se mueve: “Vuelvo a un lugar donde fui muy feliz y en el que dejé a grandes compañeros a los que hoy me he quedado con ganas de abrazar por razones obvias 😷”.

Ya llegarán los abrazos, ahora, de momento, recibe las felicitaciones de compañeros de profesión, de pupilos de la Academia y de amigos que están contentos con el nuevo reto que afronta.

Rayden: Enhorabuena compañero

Raúl Gómez: Felicidades amigo!!💪🏻🚀🤪

Andrés Suárez: 👏👏👏

Jesús (OT 2020): Enhorabuena pisha, te mereces todo lo bueno que te pase. Eres mú grande!! 🧡👏

Alex Corretja: Pues te seguiremos en pasapalabra, por supuesto 👏🏻👏🏻! Todo lo mejor 👍🏻👍🏻!

Sergi Ferre: Enhorabuena @robertolealg Eres un grande y sobre todo buena persona! Te deseo lo mejor en esta nueva etapa! Un abrazo compi 😘

Roberto Leal se enfrenta a este nuevo proyecto con su habitual humildad: “Afronto este nuevo reto con muchas ganas de seguir aprendiendo, junto a un equipazo al que ya he tenido la suerte de conocer. ¡Vamos al lío! Y por supuesto, gracias a @rtvecomunicacion. Han sido 6 años increíbles llenos de oportunidades. Siempre os estaré agradecido por todo lo que me habéis dado. Y cómo no, gracias a @gestmusic y a toda la familia de @operaciontriunfo. Un máster profesional y de vida, durante 3 años”.

En los últimos años le hemos visto ligado a Operación Triunfo y sus seguidores están preocupados por la vuelta del concurso una vez superada la pandemia: “Sí, cuando todo esto pase y vuelva OT2020, yo también lo haré. Volveremos para acabar esta edición como los chicos y chicas se merecen. ¡¡Nos vemos muy pronto en Pasapalabra!! ¡Qué ilusión! ❤️”.