Tomorrowland 2020 anuncia su cancelación

La incertidumbre de la que hablaba la organización de Tomorrowland hace un par de semanas ha dado paso a la decisión lógica y esperada. El mayor festival de música electrónica en Europa no celebrará su edición en 2020. Tomorrowland 2020 ha sido cancelado y la 16ª edición del evento tendrá lugar los fines de semana del 16 al 18 y del 23 al 25 de julio de 2021.

La crisis sanitaria y epidemiológica que se está viviendo en todo el mundo por culpa del coronavirus Covid-19, y que en Bélgica se ha cobrado la vida de 3.000 personas, han obligado al gobierno belga a anunciar nuevas medidas y Tomorrowland se ha visto afectada.

Así era el anuncio oficial hecho en sus redes sociales: "Dear world, with a lot of pain in our hearts, we have to inform you that Tomorrowland cannot take place in 2020. We understand and support the governmental order that has just been issued." ("Querido mundo, con todo el dolor de nuestros corazones tenemos que informar que Tomorrowland no se celebrará en 2020. Entendemos y apoyamos el decreto gubernamental que acaba de ser anunciado").

El cartel de la 16ª edición incluía a Carl Cox, Armin Van Buuren, Marshmello, Steve Aoki. Afro Bros, Don Diablo, Dimitri Vegas & Like Mike o el español Danny Avila, además de Nervo, Martin Solveig, Eric Prydz, Amelie Lens, Alesso o Yves V. Aún no ha sido anunciado si este mismo cartel será el que se podrá disfrutar el próximo año.

Más de 400.000 personas se reunen en uno de los eventos más esperados por los seguidores de la electrónica para vivir una experiencia inolvidable en 17 diferentes escenarios ocupados por una legión de cientos de DJs que esperan a su legión de fans. Tomorrowland no ha informado todavía de si existirá un proceso de devolución de entradas o si las de 2020 valdrán para la edición de 2021 como compensación para los miles de seguidores que no podrán asistir.

En el comunicado oficial que ha hecho público Tomorrowland 2020 en su página web oficial se asegura que en los próximos días contactarán a través del correo electrónico con todos los compradores de entradas.