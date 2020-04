Así de emocionante suena la nana que Soraya canta con su hija

Ya lo anunció Soraya, tiene nuevo disco preparado y es momento de ir conociéndolo poco a poco. Luces y sombras, su primer disco en seis años, recoge lo bueno y lo malo que ha vivido la cantante en estos últimos tiempos, un reflejo de lo que han sido sus experiencias vitales y su crecimiento como mujer.

Y entre esas experiencias vitales se encuentra la de ser madre. Hace poco más de tres años, la cantante dio a luz a Manuela de Gracia, la que se ha convertido en la gran protagonista de su vida. La hemos visto crecer a través de las redes sociales y, aunque se ha tenido que enfrentar a muchas críticas, Soraya ha ido mostrando el profundo amor que siente por su hija.

Siendo uno de los pilares de su vida, no podía faltar en este disco. Cuando anunció su colaboración con Chenoa, ya nos mostró una imagen de su amiga y compañera en el estudio cogiendo en brazos a su pequeña. Y es que Manuela ha estado al lado de su madre en todo este proceso.

Y ha estado tan cerca que incluso tiene su propia canción en la que también vamos a poder escucharla. Soraya le ha compuesto una nana, Contaré hasta diez, ya nos lo anunció el año pasado y ahora hemos podido escuchar un breve fragmento. “Qué bonito mi niña! uf eso ya es para siempre ♾ ❣️”, comentaba Rosa López tras escucharlo.

La misma Soraya explica en este adelanto lo que pretendía con esta canción: “Con las palabras más sinceras, hablar de esa relación que tenemos los padres con los niños. Esta canción está hecha desde las entrañas de una madre que ama con locura a su hijo y, sobre todo, que cuando no me encuentre, que cuando ya no esté, siempre me podrá ver en el reflejo de la luna”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA (@soraya82) el 14 Abr, 2020 a las 1:52 PDT

Una colaboración con su hija, otra con Chenoa, con Sweet California, con Jon Secada, y las que quedan por conocer. Está claro que Soraya lo ha puesto todo en este nuevo lanzamiento.