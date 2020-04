Roi Méndez canta un tema de Dua Lipa con su novia y lo que más llama la atención es su look

La cuarentena nos está dejando mucho tiempo libre (a algunos) y eso fomenta la creatividad. Y uno cuando es artista es artista y no se puede desconectar de lo suyo. Así que, los músicos siguen con sus canciones o con las de sus compañeros.

A Roi Méndez le hemos visto estos días entretenido. Fue uno de los que participó en la grabación del tema Quédate en tu casa y sigue regalándonos esas covers a las que nos tiene acostumbrados.

En estos días le hemos visto probar con Michael Jackson. Le hemos escuchado cantar a capella un mix de algunos de sus éxitos como Rock with you, Thriller, Bad o The way you make me feel. “Me aburro y hago cosas random para evadirme de mi realidad. La última me trae recuerdos de la vida”. “Qué guay joder 🙌”, aseguraba Rozalén ante su interpretación.

Pero ahí no queda la cosa. En esta pasión por las versiones ha incluido a su novia, la también cantante Crislo y se han marcado una de Don’t start now, de Dua Lipa.

“Un poquito de Dua Lipa por la mañana. A @crislo_ y a mí nos flipa este tema❤️ La barba no era en serio, por favor no me juzguéis. Qué sensaciones os merece?”, preguntaba el triunfito que parece que ha optado por un nuevo look de cuarentena.

Y claro, si él pide, se le concede y han llegado los comentarios.

Arnau Griso: Duo Lipo increíble. Pero la camiseta del Club Natació Sitges... eso es otra liga.

Ricky Merino: Joder joder joder qué guay! Y la perilla esa te queda extrañamente bien

Alejandro Parreño: Maravilla🔝🔝🔝

Guillermo Martín: Maldito influencer. 🔥

Rayden: 👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Nia (OT 2020): Que bueno!!!!🔥👏🏾👏🏾👏🏾😍

Percebes y Grelos: Qué guay 💖💖💖

Eva (OT 2020): sooooooo

Hugo (OT 2020): Yeeeee🔥

Flavio (OT 2020): q roooollllasssssoo por diiiioossss🔥🔥