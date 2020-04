La Oreja de Van Gogh: “El disco tiene muchos colores y sabores”

Una canción diferente para un momento diferente. Puede ser la definición más sencilla para el estreno de Abrázame, el primer sencillo del nuevo álbum de estudio de La Oreja de Van Gogh cuyo lanzamiento, nos cuentan, llegará a finales de agosto o primeros de septiembre.

Pero lo curioso del asunto es que antes de que el mundo se viera sacudido por una pandemia que ha encerrado a millones de personas en casa, el quinteto donostiarra ya había creado esta canción y la había elegido como tarjeta de presentación de su nuevo proyecto musical. El séptimo de su carrera, el tercero que lanzan con Leire Martínez como vocalista.

Con Leire y con Álvaro Fuentes, el bajista del grupo que cumple 25 años de carrera junto a Pablo Benegas, Xabi San Martín y Haritz Garde desde Los Sin Nombre, hemos podido charlar de cuarentena, de una promoción poco habitual, de etiquetas musicales que no les interesan y de las canciones que formarán parte de un disco cuyo título aún no pueden desvelar por recomendación médica. ¡Dichoso coronavirus!

Abrázame nos parecía una de esas canciones especiales por el mensaje que manda, por cómo lo manda y por el sonido.

LOS40 La primera pregunta es obligada. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están vuestras familias?

Álvaro: "Todos bien. Formalmente encerrados. No nos podemos quejar"

Leire: "Todas nuestras familias están bien y nosotros también. Todo controlado.

¿Cómo estáis llevando la cuarentena que os ha coincidido con el lanzamiento del single?

Álvaro: "El otro día lo comentamos que era todo muy raro. Después de tantos años saliendo por los cauces habituales, todo lo que ocurre ahora es extraño pero a la vez estas son las circunstancias que se han dado y nosotros ya teníamos el disco grabado y queríamos que llegara a la gente cuanto antes. Hemos dejado de lado el plan de promoción habitual para intentar llegar a la gente que en este momento es lo que necesita. Ánimo, fuerza, coraje, distracción..."

No digo que sea el caso, pero ¿alguna vez habíais soñado con hacer la promoción de un disco en pijama?

Leire: "Por soñar, soñar, sí (risas). De hecho con Latinoamérica cuando estás de gira o de promo por España alguna vez hemos tenido un phoner desde casa y no te voy a decir que alguna vez no haya hablado en pijama. A veces cuando te pilla en México y te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir a una radio, porque allí los traslados a lo mejor son de 2 horas, piensas lo agusto que se haría desde un hotel (risas)".

Justo el fin de semana que íbamos a grabar el vídeoclip presencial se decretó el confinamiento

¿Y cómo pasáis el día a día con los más pequeños de la casa?

Álvaro: "Hay que organizarse, no queda otra. Ayer hice una maqueta y la pinté y le puse pegatinas. Creo que no hacía una maqueta desde que tenía 13 años. La monté con mi hija y estaba encantada. Me sorprende mi hija de cuatro años con los comentarios que me hace. Los niños siempre tienen una mayor capacidad de adaptarse sobre la marcha pero necesitan estímulos continuamente".

Leire: "Yo me estoy reencontrando con mi yo pequeña a la que le encantaban las manualidades. Yo solo tengo un niño. Los dos somos igual de payasetes y nos divertimos mucho juntos haciendo el gamba, haciendo manualidades aunque también hay momentos de aburrimiento. Pero en general me tiene sorprendida y estoy orgullosa de su capacidad de adaptación. Nos están dando una lección a todos los adultos porque se aburren pero su capacidad de adaptarse y entender esa frustración la tienen interiorizada".

¿Qué os han dicho ellos sobre vuestro disco cuando lo han escuchado?

Leire: "Todo el mundo está emocionado. Llevaban tiempo pidiéndonos que les dejáramos escuchar el disco. Están emocionados también porque las circunstancias hacen que todo tenga otro cariz. Todos los mensajes que nos llegan son de aliento, de enhorabuena y de felicidad".

Álvaro: "Yo estoy impresionado con la capacidad crítica de mis hijos. Son capaces de escuchar las canciones solo una vez y ya son capaces de elegir con su criterio musical. Obviamente les gustan las canciones divertidas, pero me sorprende que le gusten canciones que tienen un tono más adulto. Quizá no entienden el mensaje de la letra pero les llega igual. Mis hijos están todo el día cantándolas y estoy feliz de que les haya gustado".

Abrázame puede ser el prototipo de esa canción y me recuerda a la época de Cometas por el cielo o la canción Epifanía. ¿Estáis de acuerdo?

Leire: "Sin duda. El grupo ha defendido su opción que era esta. Era una canción que estaba decidida hace mucho tiempo aunque parezca mentira por cómo se han dado las cosas con lo que está ocurriendo y el mensaje de la canción. Es de las primeras que surgió en los bocetos iniciales de maquetas y el grupo la defendió ante el resto del equipo de trabajo porque los cinco la teníamos muy clara. El disco tiene muchos colores y muchos sabores pero esa canción la tuvimos muy clara todos. Nos parecía una de esas canciones especiales por el mensaje que manda, por cómo lo manda, por el sonido... Representa perfectamente a La Oreja de Van Gogh en 2020. Nos parecía una carta de presentación perfecta. Luego se ha dado todo esto y el mensaje va al pelo y representa esos abrazos que no podernos darnos personalmente pero que nos daremos"

Es sorprendente porque empiezas escuchando un tema pop y terminas en medio del rock. ¿Es complicado apostar por estos sonidos cuando la moda es otra?

Leire: "No. Hemos tenido la gran fortuna de trabajar con Paco Salazar que se desenvuelve muy bien con todos los sonidos. Él lo ha tenido muy claro con los sonidos de las canciones con una producción propia y vió el potencial de cada canción y su opinión coincidió con lo que el grupo pensaba de hacia donde debían ir las canciones. Fue muy natural, fácil y sin prejuicios. Nos parece bien que recuerde al rock porque así hemos sentido la canción. Sabemos lo que la gente opina sobre nosotros pero nos sentimos tan lejos de ello porque sentimos al grupo de manera diferente en cada ocasión.

Álvaro: "Es una característica de La Oreja desde siempre. Cada disco tiene canciones de 'su padre y de su madre' para entendernos. Nunca hemos tenido reparos en adentrarnos en otros estilos sin pretender hacer canciones reggae y que suene a The Octagons. Pero sí tenemos ganas de probar cosas diferentes porque la propia definición del pop incluye la variedad de las diferentes músicas del mundo. Es un pop muy puro, muy académico porque es capaz de integrar cualquier tipo de arreglo o estilo".

¿Un dueto en el disco? Es una canción que realmente se puede plantear como un dueto pero todavía no lo tenemos claro

El videoclip es visualmente muy impactante. ¿Dónde conducen los caminos de Abrázame?

Álvaro: "La canción habla sobre un amor desgastado que ha pasado por muchas vicisitudes pero se resiste a irse, a morir, a desaparecer. El videoclip está lleno de referencias visuales muy potentes que yo creo que acompañan perfectamente el tono de incertidumbre que transmite la canción en cuanto al tema del que estamos hablando. Es un videoclip que ha surgido de las circunstancias. Ya teníamos un día para grabar un videoclip presencial, un vídeo más al uso, y justo el fin de semana que íbamos a grabarlo se decretó el confinamiento. Hubo que hacer de la necesidad virtud y surgió la posibilidad de hacer este vídeo con Taom, la productora con la que trabajamos habitualmente, y fuimos los primeros que se quedaron enamorados de la potencia visual del vídeo no solo porque es diferente de lo que normalmente solemos hacer sino porque además es un vídeo que se puede ver sin música".

Abrázame es el primer single de lo que vendrá. ¿Ya tenéis fecha de lanzamiento para el nuevo disco?

Leire: "Todavía las fechas no están claras porque estamos adaptándonos a las noticias que llegan. La gira que teníamos planteado para mayo se ha aplazado pero todo lo que podemos hacer por 'teletrabajo' lo estamos haciendo. Por eso hemos presentado el single y el disco saldrá para finales de agosto o principios de septiembre. Estamos viendo para cuando podemos empezar a tocar en directo, se está barajando hacerlo en noviembre, pero está todo con pinzas.

¿Y el título?

Leire: "Lo tenemos pero no nos dejan contarlo (risas). Me lo ha prohibido terminantemente el médico (risas)".

Álvaro: "Y a mí el médico de Leire (risas)".

Publicasteis una especie de lista provisional de nombres para las canciones como Eurythmics, Muse, Supergrass, The Cardigans... Nombres de muchos kilates. ¿Esa es la música que os ha inspirado o a lo que va a recordar el sonido del disco?

Álvaro: "Hay un poco de todo. Muchas veces hacemos una canción y nos damos cuenta después de que suena a esto o aquello. No digo la canción en general, sino un momento concreto..."

Leire: "Sí, o a veces sólo una frase o un giro que te recuerda a algo".

Álvaro: "Sí, por ejemplo, o una armonía. Todas esas referencias musicales están presentes. Son todos grupos que han sido importantes en nuestras escuchas musicales a lo largo de los años y, como tú dices, hay muchos quilates. Es más un nombre lleno de buena intención que parecidos reales. Es nuestra visión de las cosas. Un amante de Eurythmics quizá no le encuentre el parecido por ningún lado pero a nosotros sí".

Me llamó mucho la atención la pegatina Dueto. ¿Va a haber un dueto?

Leire: "Ya lo hemos comentado porque ha salido alguna imagen del disco en el que se veía a alguien cantando. Algo hay..."

Álvaro: "Pero todavía no sabemos el qué. Es una canción que realmente se puede plantear como un dueto pero todavía no lo tenemos claro porque realmente funciona muy bien con una sola voz. Todavía es una incógnita".

Estamos barajando hacer conciertos en noviembre pero está todo con pinzas.

Siempre que os entrevisto antes de un disco os pregunto por vuestra estancia en Du Manoir. ¿Qué tal fue? ¿Siguen los franceses acertando con los croissants?

Leire: "El nivel de mantequilla y de croissants es excelente".

Álvaro: "Y el de Nutella, también (risas). Este año nos hemos portado bastante bien. Se ha comido mucha chuchería"

Leire: "Bueno, hemos comido en general. En el anterior disco se podía decir que se había bebido, pero en este se ha comido cantidades enormes de comida. Tenemos un equipo allí en el estudio que se encarga de cuidar el lugar y de las comidas y que cocinan excelente y como para una boda. Nosotros que no somos de decir que no, hemos comido como nunca"

Álvaro: "Claro, es que hacemos mucho gasto, qué quieres (risas)".

¿Cómo se consigue arrasar en América cuando desde hace años los sonidos de moda son otros diferentes a los tradicionales de LOVG?

Leire: "Allí han entendido la esencia y la forma en la que La Oreja de Van Gogh comunica y materializa su música. Nos han dado ese espacio y es alucinante porque nos siguen queriendo como somos".

Ahora que estáis en casa y no podéis compartir presencialmente las nuevas ideas que os van surgiendo, ¿qué hacéis?

Leire: "Siempre apuntamos las ideas y lo comentamos entre todos. Están surgiendo ideas de confinamiento y cosas que en el futuro pueden tener recorrido".

Álvaro: "También estamos preparando la gira adaptando las canciones del disco a una versión directo para cinco personas. Todo lo que suena en el disco no se puede reproducir por lo que la versión de directo puede contener elementos que ya estaban en la concepción del álbum o nuevos que se nos han ocurrido después".