iPhone SE a la venta este viernes

La profecía se ha cumplido. Los rumores que anunciaban el anuncio de iPhone SE para hoy se han convertido en realidad y Apple incorpora a su linea ‘iPhone’ el más asequible hasta la fecha.

El iPhone SE (de segunda generación), promete potencia en una pantalla Retina HD de 4,7 pulgadas y sensor Touch ID para una seguridad líder en la industria (recordamos que el diseño utilizado, aunque Apple nos venda que es totalmente nuevo, se basa en el que conocemos de iPhone 8 y, por tanto, el botón venía sí o sí).

El nuevo iPhone SE recuerda mucho al iPhone 8 / Apple

El cerebro de la bestia será el A13 Bionic de Apple; el chip más veloz en un Smartphone (dice Apple) y lo que la compañía de Cupertino vende como “el mejor sistema de una sola cámara en un iPhone”, que abraza avances tecnológicos como el modo ‘Retrato’.

El iPhone SE, además, se presenta como resistente al polvo, el agua y otros elementos, bajo el certificado IP67.

Llega disponible en tres colore: negro, blanco y (PRODUCT)RED, y podrá reservarse a partir del viernes 17 de abril desde solo 489€.

Aquí lo tenéis: iPhone SE

El diseño de iPhone SE se vale del vidrio resistente y del aluminio (de calidad aeroespacial, dice la nota de prensa de Apple) y luce una parte delantera completamente negra en todos sus colores. Logotipo de Apple en el centro de la parte trasera y ha sido fabricado con un proceso de tinte en siete capas para conseguir una tonalidad y una opacidad precisas.

La pantalla Retina HD de 4,7 pulgadas con tecnología True Tone ajusta el balance de blancos según la luz ambiental para ofrecer una imagen tan natural como en papel. Es compatible con la reproducción en Dolby Vision y HDR10.

El conocido botón de inicio, con un cristal de zafiro muy resistente que protege el sensor y un anillo de acero que detecta la huella dactilar del usuario con Touch ID, es la alternativa sencilla y segura a los códigos para desbloquear el iPhone que olvida por completo el FaceID instaurado en la gama alta de los teléfonos de Apple.

La grata sorpresa llega con el A13 Bionic, que hizo su debut en el iPhone 11 y iPhone 11 Pro y que Apple promociona como el chip más veloz que jamás haya tenido un Smartphone. Uno habría pensado que el teléfono “barato” de la compañía tendría un chip inferior, pero Apple ha ido “All in” a este respecto.

Además, los chips de Apple resultan especialmente eficientes y permiten ahorros sustancias en la batería, por lo que los teléfonos no necesitan baterías

De la cámara ya sabéis que hay “malas” y buenas noticias. La mala es que sólo hay una cámara. La buena es que es Apple.

Apple lo vende como “el mejor sistema de una cámara en un iPhone” y concretan tanto que no faltan a la verdad.

Un gran angular de 12 megapíxeles y apertura de ƒ/1,8 que emplea el procesador de señal de imagen y el Neural Engine del A13 Bionic para aprovechar más avances de la fotografía computacional, como el modo Retrato, los efectos de Iluminación de Retratos o el control de Profundidad por software.

Sólo una cámara, pero una cámara DE APPLE / Apple

Los que no hayan probado el zoom posiblemente no lo echarán de menos y este no deja de ser un teléfono creado para los usuarios que dejan un iPhone 6, por lo que podrían permanecer ajenos a la lente múltiple y continuar su camino con alegría.

Además, graba 4K hasta 60 frames por segundo, que se ha convertido en un estándar para los teléfonos hoy en día.

Gracias a las prestaciones avanzadas de Cámara y Fotos en iOS 13, la edición nativa es aún más completa e intuitiva mediante herramientas avanzadas que antes estaban reservadas para la edición fotográfica.

iPhone SE llegaa con iOS 13 y “ofrece una integración del software y el hardware más estrecha que ningún otro Smartphone” (así lo vende Apple y suele ser verdad, sus teléfono van como un tiro, siempre).

El iPhone SE estará disponible en modelos de 64, 128 y 256 GB en negro, blanco y (PRODUCT)RED desde 489€ o 349€ con el programa de renovación en apple.com.

Negro, Blanco y Product(RED) / Apple

Parte del precio de venta del iPhone SE (PRODUCT)RED se destinará al nuevo fondo de respuesta ante el COVID-19 del Fondo Mundial para los países que necesitan equipos de protección personal, pruebas diagnósticas, equipos de laboratorio, comunicaciones de seguridad pública, ayuda para la cadena de suministro, etc., además de ayudas para la lucha contra el VIH/sida, incluidas pruebas, asesoramiento, tratamiento y programas de prevención con especial énfasis en erradicar la transmisión del virus de madres a hijos.