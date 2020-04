Critican los pechos de Laura Escanes y ella responde contundente: “Te puedes ir a la mierda”

La influencer vive una de sus etapas personales más emocionantes. En tiempos de confinamiento, disfruta del cuidado y crecimiento de su hija Roma junto a su marido Risto Mejide, que ya se encarga de entretenernos durante la tarde en su programa Todo es Mentira.

Pero hay algo de lo que ni Laura ni cualquier celebridad podrá evitar ni en plena crisis del COVID-19: las críticas. Ella lo tiene bastante asumido, pero todos llegamos a un cierto límite. Así lo demostró la propia Laura el pasado 15 de abril a través de sus redes sociales.

Una seguidora decidió criticar su pecho con un comentario dañino que acabó llegando a ojos de nuestra protagonista. "Qué feos tienes los pechos", decía la usuaria en la última publicación de la catalana. Pero Escanes decidió responderle con unas contundentes palabras: "Te puedes ir a la mierda". ¡Y punto!

Claro que la seguidora decidió retroceder en sus acciones y le respondió con una aclaración: "no te molestes, te lo digo para que te pongas un sujetador porque se ven muy feos. Lo digo desde el cariño, en serio. Seguro que muchas lo pensamos. No seas malcriada", señaló. Pero estas palabras no sirvieron, en absoluto, a la influencer.

Ver esta publicación en Instagram Baby blue 😜 #dresstogonowhere @stradivarius Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 15 Abr, 2020 a las 2:08 PDT

De hecho, apareció en sus Instagram Stories para hacer un despliegue sobre la polémica. En sus vídeos ha querido agradecer el apoyo recibido tras la crítica de su seguidora. "Por suerte, la mayoría de gente del mundo y de las redes sociales es buena. Siempre hay gente a la que no les vas a gustar. Se puede debatir o discutir con la gente que no piensa igual que tú. No pasa nada. Lo que sí pasa es cuando faltas el respeto, cuando hay falta de educación, cuando no se dicen las cosas de una manera correcta sin pensar si estás haciendo daño al otro o no", señala nuestra protagonista. Unas palabras que han sido aplaydidas por sus más de 1,5 millones de seguidores.

Como mencionamos en líneas anteriores, Laura siempre ha estado expuesta a las críticas, así como también todo aquel que genere cierto engagement y forme parte del ámbito público. De hecho, ella misma asegura en estos Instagram Stories que ya cuenta con una "mochila" de críticas que ya se ha acostumbrado a cargar. No obstante, siempre es importante intentar ignorar todos estos comentarios dañinos que más que aportar cosas positivdad a tu vida, llena cada vez más esta mochila.

