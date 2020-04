Ana Guerra: “Me he encaminado hacia el género tropipop”

¡Ni la hora nos importa cuando hablamos con Ana Guerra! La cantante canaria, que conocimos en Operación Triunfo 2017, acaba de lanzar nuevo tema este miércoles: Tarde o temprano. Se trata de un single fresco, lleno de energía cuyo estribillo no podrás quitarte de la cabeza.

Para su creación, Ana ha contado con dos de los productores colombianos más solicitados del momento, Mango y Nabález, quienes han trabajado para artistas como Morat, Sebastián Yatra o Juanes.

En tan solo dos años, Ana Guerra se ha convertido en una de las artistas más escuchadas del panorama nacional. Desde que salió de la academia de OT, la artista ha sumado éxitos a sus espaldas. Empezó con Lo Malo, luego fue Ni la hora y después Bajito. Desde entonces, la artista ha colaborado con artistas con Juan Magán, Bombai, Yera o Tiziano Ferro. Fruto de todos los géneros que ha tocado y experimentado, parece que Ana por fin ha encontrado su sonido: el tropipop.

Para hablar de todo ello, la cantante se ha convertido en nuestra última invitada de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. La canaria nos ha abierto la cámara delantera de su teléfono para charlar con nuestro querido Óscar Martínez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANA GUERRA (@anaguerramusic) el 15 Abr, 2020 a las 9:11 PDT

A Ana el confinamiento la ha pillado en Madrid, ya que se quedó en la capital porque tenía que grabar el videoclip de Tarde o temprano. Finalmente, no pudo ser y han lanzado un lyric vídeo de lo más currado: “Todo sucedió porque de repente nos aíslan a todos y los planes se trastocan. Hicimos video lyric, pero quería algo más. Pensé corriendo en Ricky Furiati y creamos la historia de dos muñequitos que se persiguen.”

En cuanto a la idea que tenía pensado para el videoclip, prefiere no contárnosla: “Es que no lo puedo decir porque lo mismo a lo mejor lo uso para otro vídeo”.

En cuanto a la letra del tema, lleno de optimismo, viene perfectamente para la situación que estamos viviendo ahora mismo: “Este mensaje no iba para el coronavirus porque hace tres meses que tengo la canción, pero sí se puede extrapolar este mensaje al momento, ¡me encanta!”.

Además, aunque Ana tuvo dudas de sacar el tema, por ser tan festivo, finalmente decidió hacerlo: “No sabíamos qué hacer, pero al final dije ‘hay que sacar este tema para hacer levantar a la gente y que durante tres minutos se despeje de todo lo que está pasando”.

Hacia el tropipop

Este sonido por el que apuesta en Tarde o temprano sigue la línea que ha utilizado en otros singles como Robarte el corazón. “Me he ido encaminando hacia este género al que llamamos tropipop”, empieza diciéndonos Ana. “Si Reflexión era un barullo de géneros, ahora estoy encaminándome hacia mi propio camino. Yo estoy muy cómoda en el tropipop. Es muy bonito ir descubriéndose a uno mismo”, continúa explicándonos.

¿Qué prefieres?

Ha llegado el momento de jugar con Ana al juego “¿Qué prefieres?”, donde le damos dos casos y tiene que elegir uno. ¡Así de simple! Le hemos hecho tres preguntas y estas han sido sus respuestas:

¿Qué prefieres darle un beso o un abrazo a una persona que llevas tiempo sin ver tras la cuarentena?

“Un abrazo. Es que creas algo que sientes la energía de otra persona”

¿Qué prefieres salir de casa y que todo vaya mal o quedarte en casa sin nada que comer?

“La primera, con la poca vergüenza que tengo yo. He tenido muchos días así. Hasta me he lavado los dientes con gel de baño. Es que cuando no duermo, funciono cero”

¿Llamada o videollamada?

“Videollamada, prefiero ver a la otra persona”

Sin lugar a duda, Ana Guerra nos ha sacado una sonrisa con su nuevo tema Tarde o temprano. Un tema que nos evade de la realidad durante unos pocos minutos.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!