Major Lazer, Marcus Mumford - Lay Your Head On Me (Acústico) [2020]

Ya lo avisamos hace unos días: la versión acústica del nuevo tema de Major Lazer y Marcus Mumford (Mumford & Sons) deja huella. De hecho, para muchos se ha convertido en la banda sonora de la situación que atravesamos, pues los sonidos de la guitarra acústica generan una sensación de tranquilidad necesaria.

Así lo presentó Marcus en un vídeo para Jimmy Fallon, pero ahora el británico y la banda formada por Diplo, Jillionaire y Walshy Fire han recordado los sonidos de Lay Your Head On Me con la publicación de su videoclip. Eso sí, podríamos decir que se trata de su vídeo musical más casero.

El poder emocional de esta canción es tan prominente que tan solo les ha bastado con algunos planos en blanco y negro de Marcus interpretando esta versión acústica con su guitarra y acompañado de un pianista que levanta todos los vellos de nuestra piel. Eso sí, todos y cada uno de ellos lo han grabado desde sus hogares.

Y es que son precisamente la melodía de estos instrumentos y la delicada voz de nuestro protagonista los que consiguen convertir la escucha de Lay Your Head On Me en una experiencia multisensorial. No solo despierta el sentido de la audición, sino que también nos hace captar nuestro olor favorito ante nuestro paisaje favorito y tocar con nuestros pies el suelo que lo forma.

Aunque este vídeo casero, emotivo y sencillo haya visto la luz hace apenas unas horas, no cabe duda de que no tardará en aumentar la cifra de sus visualizaciones en cuestión de minutos. Y no es de extrañar, pues se trata de dos de los artistas más queridos de la industria. Además, su versión original ha recibido una gran acogida, convirtiéndose en una nueva obsesión de ritmos electrónicos con toques del folk. Y tú, ¿ya lo has escuchado?

