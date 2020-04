Alejandro Sanz pide ayuda para crear, entre todos, su próxima película

En este último mes Alejandro Sanz se ha quedado en casa, pero no se ha quedado parado. Ofreció un concierto con su amigo Juanes desde un rinconcito de su hogar. Y fue ese momento el que le inspiró para componer #ElMundoFuera (Improvisación). Una canción que sale de la situación excepcional y sin precedentes que estamos viviendo.

Pero ahí no queda la cosa porque el cantante tiene intención de darle más entidad a ese proyecto. Ahora se ha propuesto hacer una película y no lo va a hacer solo, ha pedido ayuda a todo ese mundo que está fuera.

“Seguramente descubramos que somos más parecidos de lo que pensamos y estamos mucho más cerca de lo que nunca hubiéramos imaginado”, aseguraba mientras reflexionaba sobre este proyecto que se trae entre manos. De momento, ha publicado un vídeo para invitarnos a participar y para expresar cuál es su idea con todo esto.

“Hasta ahora he sido yo el que ha estado debajo de los focos, he sido yo el que ha tratado de tocaros el corazón con mis historias en forma de canciones. Canciones que salían de mí y cada uno de vosotros la recibía como si fueran vuestras. Juntos hemos reído, cantado, nos hemos emocionado y me habéis hecho ver que no hay nada mejor que compartir esta emoción con los demás, pero ahora es vuestro momento”, explica en esa invitación colectiva con la que pretende unir fuerzas para crear.

Y por si alguno todavía tiene dudas, ha dejado claro qué es lo que pretende: “Busco historias llenas de esperanza, de luz, de música, de vida, desde todos los lugares del planeta. Te estoy esperando para que abras la ventana de tu mundo y nos lo muestres. Esto va a ser nuestro proyecto común. La película que no puedo hacer sin ti. El mundo fuera”.

Ha compartido una página web, elmundofuera.alejandrosanz.com, donde todo el que quiera participar de este proyecto puede subir su vídeo entre el 20 y el 27 de abril. Con todo el material recibido darán forma a esa película que está claro que tendrá como gran protagonista a la emoción.

“EL MUNDO FUERA, LA PELÍCULA, es tu historia, nuestra historia, la historia de todos. Juntos construiremos un relato colectivo que nos llevará de un lugar a otro”, explicaba.¿Te apuntas?

