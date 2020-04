El intercambio de Sebastián Yatra y David Bisbal provoca un “wow” de Gonzalo Montoya

Entre Sebastián Yatra y David Bisbal se ha generado una amistad bonita, de esas en las que se hacen favores y se devuelven. Cuando el colombiano publicó su colaboración con Ricky Martin puso en marcha un challenge para que la gente compartiera sus propias interpretaciones del tema. David Bisbal respondió. Ahora ha llegado el momento de devolver el gesto.

“Nace el #SitulaquieresChallenge. En esta ocasión voy a invitar a mis compañeros @sebastianyatra @lucianopereyraoficial y @greeicy1 A que se animen a cantar y compartir con nosotros su versión de #Situlaquieres Y también me gustaría que el club de fans de España retaran Al club de fans que desee de otro país. Seguro qué @aitanax se anima a retar a otros compańeros!!! Un beso!!!”, escribía el almeriense en sus redes.

Yatra le ha cogido el guante y ha compartido su versión del tema. “#SiTuLaQuieresChallenge aquí aceptando el reto de mi amigo @davidbisbal 🔥. Felicidades por esta canción tan increíble al lado de @aitanax 👏🏻👏🏻 #SiTúLaQuieres 💛❤️🙏🏻 Ahora yo reto a @simaria 🇧🇷 @calidandee 🇨🇴 @joeymontanaoficial”, escribía junto al vídeo en el que demuestra su talento vocal.

“No es por nada Sebastian, pero te ha quedado de lujo tío!!! Felicidades por esta versión. Y 1000 gracias por participar en #situlaquiereschallenge @aitanax va a flipar 😊🤗”, le respondía en comentarios un Bisbal que no dudó en compartir la versión en sus propias redes con otras bonitas palabras: “Espectacular versión de Mi amigo @sebastianyatra. Me ha encantado la versión que me has hecho. Se nota que le hiciste con mucho cariño y la cantaste con el corazón. Seguro que a @aitanax también le gustará. Mandémosle un abrazo entre todos al amigo Sebastian!!! Te queremos”. “WOW💔”, comentaba Gonzalo Montoya, el de La Isla de las tentaciones.

Aitana se apunta

Si David Bisbal da por hecho que vas a hacer una versión del tema para invitar a otros compañeros a participar en su challenge, no esperamos otra cosa más que cumpla. Y Aitana lo hacho. “@davidbisbal ESTÁIS TODOS INVITADOS A HACERLO 🥺❤️ nomino a @sofiareyes @morat @rozalenmusic @calidandee y @alvarosolermusic 👩🏻‍💻 espero vuestros vídeos💪🏼”.

Había quién se sentía excluida. “No entiendo por qué no me has nominado a mí jjaja”, comentaba Cristina Pedroche. “Que hermosura!!!!!!!! 🤗Madre mía, estoy deseando ver a todas las personas que has nominado. Qué bonito compañera”, añadía Bisbal.

Él también compartía el vídeo de su amiga en su muro: “Qué bonito compañera. Me parece una versión extraordinaria íntima con la guitarra acústica. Te mando un beso muy fuerte y estoy deseando ver y escuchar las versiones de los artistas que has nominado. Os queremos”.

Estaremos pendientes porque tiene pinta de que vamos a escuchar esta canción con voces muy diferentes.

