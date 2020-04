De ‘Con Altura’ a ‘Back to Black’: Las versiones más curiosas de grandes hits (Volumen II)

Como os contamos la pasada semana, hay bandas y solistas que a primera escucha parecen antagónicos, pero que nos sorprenden con versiones como la que se marcan Superorganism del tema Havana de Camila Cabello, Bunbury del Maldita Dulzura de Vetusta Morla, Gigolo Aunts con La Chica de Ayer de Nacha Pop en su versión en inglés, o Los Super Elegantes del Por qué te vas. Y hay más.

Agapimú, de Ojete Calor. Ana Belén se presta junto a Carlos Areces y Aníbal Gómez a reinterpretar de gamberras maneras su peculiar Agapimú en una versión confinada. Y adoramos lo que ha salido de la combinación.

Llorando en la Limo, de Cariño. Versión del tema de C. Tangana que, en manos de este trío, nos sorprenden gratamente al convertirla en una canción pop de lo más gustosa.

Fever, de Madonna. Fever era el título de uno de los mejores discos de Kylie Minogue, pero también el tema incluído en el álbum Erotica de Madonna, que en 1992 nos decía que viviésemos nuestra sexualidad como nos diera la real gana. A los seguidores de los Simpsons, siempre les recordará a la señorita Krabapple.

La Lambada, de Silvia Pérez-Cruz. Hasta La Lambada emociona si es cantada por esta tremenda catalana. Peculiar versión que os dejará boquiabiertos.

Video Games, de Monarchy. La versión de My body is a cage de Arcade Fire de Monarchy merece tanto la pena como ésta de Lana del Rey.

Soy Peor, de The Parrots. La versión de Bad Bunny es genial llevada al terreno de The Parrots. Trap-garajero que merece toda vuestra atención (y que engancha)

Hola, mi amor, de Chavales. Junco se moderniza gracias a los fantásticos Chavales, que han encandilado con sus temazos hasta a Amaia.

Feeling good, de Muse. Los británicos se sienten bien en este cover de Nina Simone que aparece en la peli de Will Smith Siete Almas y exige cerrar los ojos y subir el volumen. Muy recomendable también su versión del Please, Please, Please, Let Me Get What I Want, de The Smiths.

Yo no soy ésa, de La Bien Querida. Esta versión del tema de Mari Trini, que supo ser feminista en tiempos difíciles, fue grabada como cabecera del documental Qué coño está pasando.

Con Altura, de Ginebras. Rosalía ya cuenta con una versión maravillosa (y de gran calidad) que se meterá en vuestra cabeza en modo bucle. Si aún no la habéis escuchado, estáis desperdiciando el tiempo.

Back to black, de BEYONCÉ. Al padre de Amy Winehouse no le gustó la versión de la diosa Knowles para la banda sonora de El Gran Gatsby.

Take on me, de Anni B Sweet. Anni abraza la nostalgia con el icónico tema del trío noruego con una preciosa versión a ritmo de ukelele totalmente distinta pero encantadora.

Yo quiero bailar, de Papá Topo. Otra manera de bailar el temazo de Sonia & Selena, con sample de Soñando el cielo, de Goma de Mascar.

All that she wants, de Russian Red. En Karaoke, Lourdes Hernández versiona temas de Queen, Bonnie Tyler, o ésta de Ace of Base.

Como yo te amo, de Niños Mutantes. Los granadinos nos aman con la fuerza de los mares y con el ímpetu del viento en la canción salvavidas por excelencia.

Es una pasiva, de Willam. Willam Belli cambia la letra del Girl On Fire de Alicia Keys por "es una pasiva, que necesita saliva".

Me cuesta tanto olvidarte, de Ana Torroja y Los Ángeles Azules. La canción de Mecano en versión cumbia.

My heart will go on, de The Straitjackets. Esta irreverente banda de surf-rock instrumental se apropia del clásico de Celine Dion, y no se hunden como el Titanic.

Septiembre, de La Retamas. El temazo de Luna Ki Septiembre (esperemos que todo cambie antes de que llegue ese mes), es tomado prestado por Las Retamas. Y lo petan.

Bailando, de Astrud. "Bailando" , cantaba Alaska. "Bailandoooo", cantaba Enrique Iglesias. Y Astrud cantan "bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio loco", en una súper versión del tema de Paradisio.

