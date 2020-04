Cómo bailar ‘Tú eres un bom bom’, por Bad Gyal

Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal, se ha convertido en una de las artistas españolas del momento. La cantante de 23 años ha traído el género dancehall a nuestras listas de reproducción, adaptándolo y haciéndolo suyo con temas como Zorra y Alocao.

Ahora, la joven catalana ha lanzado el rémix de Tu eres un bom bom junto a Kafu Banton. ¿El resultado? Que en tan solo una semana sume millones de reproducciones en Youtube y ya tenga su propio reto en las redes sociales: #bombomchallenge. El reto es sencillo: tienes que bailar como la cantante en el videoclip.

El pasado miércoles tuvimos la oportunidad de charlar con Alba en #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. La artista nos contó cómo está viviendo esta nueva etapa de su carrera, tras haber fichado por uno de los sellos más grandes de la industria. Pero no solo eso, la joven se animó y nos enseñó los pasos del challenge.

“Yo no me he inventado la coreo y quizá me equivoco, pero yo lo intento”, dice la catalana antes de mostrarnos los pasos delante de la cámara. ¡Mira el momento completo en nuestro vídeo!

