Bad Gyal: “Me inspiro en el reguetón, pero no hago reguetón”

Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal, se ha convertido en una de las artistas más escuchadas de nuestro país. La cantante es todo un fenómeno de masas gracias a sus letras cargadas de personalidad que han revolucionado la escena urbana de nuestro país, convirtiéndose en una de las grandes representantes del dancehall made in Spain.

La cantante, que ahora mismo se encuentra en la cresta de la ola a nivel profesional gracias al éxito de temas como Alocao o Zorra, acaba de lanzar nuevo single: Tú eres un Bom Bom. Se trata del remix de una canción de Kafu Banton, que en menos de una semana suma más de dos millones de reproducciones en Youtube (eso sí, con alguna que otra polémica).

Además, el flow de la artista ha traspasado fronteras y uno de los sellos más grandes de la industria, Interscope, la ha fichado. La misma discográfica con la que han trabajado artistas como Lady Gaga o Lana Del Rey. Para hablar sobre todo ello, Alba se ha conectado con nosotros a través de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. Al otro lado de la pantalla se encuentra nuestro querido Félix Castillo.

La artista catalana nos abre la cámara frontal de su móvil. Se encuentra en su casa, pasando el confinamiento con su pareja y su perrito, un pequeño cachorro que nos ha enseñado en plena entrevista. Ante esta situación, Alba se muestra optimista: “Tenemos tiempo para pensar, es una situación jodida, pero no se puede salir. Así que aprovechemos para meditar”.

La intérprete de Alocao confiesa que siempre tiene algo que hacer estos días. “Soy hiperactiva, pero también me gusta estar en casa. Cuando no estoy limpiando o cocinando, estoy componiendo o bailando”. De hecho, asegura que el teléfono lo está utilizando sobre todo para componer, dejando más de lado las redes sociales.

Sobre Tú eres un Bom Bom y la polémica que ha traído

Ahora mismo, está pegando fuerte con su tema Tú eres un Bom Bom, el remix de un tema de Kafu Banton: “Estoy súper contenta. Es una canción que ya estaba y estoy muy feliz de que me dieran la oportunidad de estar en el rémix”. La canción, en menos de una semana, se ha convertido en todo un éxito y se encuentra en tendencias.

“Quería que fuese una canción que sonase. Da un poco de bajón que todas las discotecas estén cerradas. Tendré la esperanza de que los DJs que la pongan cuando todo esto se acabe”, dice la cantante sobre el tema.

Pero también viene con polémica y es que Kafu en 2000 lanzó un tema homófobo llamado Pato (término que se utiliza en Panamá para referirse de manera despectiva a los homosexuales)con frases tan fuertes como “Quieres ser mujer y naciste hombre, estás fuera del orden” o “Pato te pateo duro hasta que quedes chato”.

La cantante ha lanzado varios comunicados disculpándose y asegurando que ni su equipo ni ella tenían idea sobre la existencia de esta canción. De hecho, parte de los beneficios que obtenga por el tema irán a parar a una asociación LGTBI de Panamá:

“Me disculpé y me volveré a disculpar. Lo que me hizo sentir fatal es que gente que me sigue se haya podido sentir mal por algo que he hecho. Decidí que daría una parte de mis beneficios a alguna asociación que ayude al colectivo LGTBI en Panamá. Estoy intentando informarme desde aquí para poder hacer esta aportación y poner mi pequeño granito de arena a las personas que lo pasan mal a mí. Yo no soy homófoba ni nada de eso”.

Tú eres un Bom Bom además viene con challenge y es que son muchos los que quieren bailar como la artista en sus redes sociales. De hecho, Alba nos ha mostrado en directo cómo debemos hacerlo.

¿Remix de Alocao?

Además, Felix le ha preguntado su ha cambiado su forma de trabajar desde que fichó por un sello grande como Interscope: “En cuanto a mi manera de componer es la misma. Lo que sí que ha cambiado es que ahora tenemos una disciplina para no estar trabajando en diez temas a la vez. Lo hacemos con muchísima más cabeza. Pero en el estudio sigue siendo igual, sigo trabajando de la misma manera con los mismos vibes”.

También hemos querido saber si habrá finalmente rémix de Alocao, el tema que tiene junto a Omar Montes y que se ha convertido en una de las canciones de la temporada: “No sé qué decirte de este tema ahora mismo porque está más parao que parao. La idea está ahí”

Un álbum, entre sus planes

Otra cosa que tiene clara Bad Gyal es que de momento no habrá más mixtapes, y que si lanza algún trabajo será un álbum, aunque tengamos que esperar para poder escucharlo: “No puedo decir que vaya a salir próximamente porque los procesos de álbum son muy lentos. He estado girando mucho y necesitabas calma. Un álbum es un concepto, es tener mucho contenido y descartar cosas. Yo he firmado con una discográfica y no es el momento de mixtape, es el momento de un álbum”.

Hija del actor de doblaje Eduard Farelo, conocido entre otras cosas por poner la voz de Gollum en El Señor de los anillos, Alba nos ha confesado que ahora sí que piensa “un poco en eso de ser actriz”. Eso sí, cundo era pequeña lo que quería ser de mayor era diseñadora de moda.

Los fans de la artista han querido saber por qué siempre lleva peluca: “No siempre, no duermo con peluca. Yo siempre me he teñido de rubia y decidí el año pasado cambiarme a morena para que crezca el pelo sano”.

Otro fan le ha preguntado si le molesta que confundan el Dancehall, el género que canta ella, con el reguetón: “Entiendo que hay mucha confusión con lo que yo hago porque la gente no sabe cómo describirlo. Me inspiro del reguetón, pero no hago reguetón”.

Además, Bad Gyal nos mostrado cuál es el objeto favorito que tiene en casa. Se trata de un anillo que le dio su abuela: “Últimamente no lo llevo tanto. Cuando era pequeña siempre iba a que me enseñase su anillo. Cuando cumplí 18 años, me lo regaló”. Sin lugar a dudas, Bad Gyal nos ha regalado grandes momentos en este último #YoMeQuedoEnCasaConLOS40.