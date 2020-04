Blas Cantó no da la cara, pero sí explicaciones sobre lo que le está sucediendo últimamente

Que algo estaba pasando con Blas Cantó lo teníamos claro desde que no actuó en la PreParty de Eurovisión en la que apenas estuvo presente, aunque era el anfitrión. Luego desapareció de twitter y empezó la preocupación por él. Debe ser por eso que ha decidido dar explicaciones y evitar así más especulaciones.

No ha dado la cara, pero sí explicaciones: “Quería hacer un vídeo explicando mi actual situación, pero aún no me veo con fuerzas para hacer un monólogo delante de una cámara, eso nunca se me dio demasiado bien, tal vez por eso recurrí a la música para verbalizar mis sentimientos”. Así empezaba justificando el hecho de que se hay pronunciado a través de un escrito.

“Lo único en lo que he destacado desde que era niño ha sido cantando. Soñaba con interpretar en grandes escenarios, pasé por concursos que me hacían soñar a lo grande, y un día, uno de esos sueños se hizo realidad: Eurovisión. Tan real como el vestido de Cenicienta… pero en algún momento dieron las doce y yo ni me di cuenta”, ha comenzado explicando para entender el contexto de su situación actual.

A partir de la cancelación de Eurovisión y todo lo que vino detrás, el cantante empezó su declive: “Mi corazón se rompió en mil pedazos y volví al punto de inicio. Empezar todo desde cero. Y por más que trato de pensar en que sucederá en 2021, es tanta la angustia que siento ahora que no puedo pensar con claridad. Todo esto sucedió fuera de mi casa y, como tantas personas que están pasando por lo mismo, la sensación de agobio fue cada vez mayor”.

Y a partir de ese momento empezaron los síntomas: “Llegó el insomnio, el mal humor, la tristeza, ronchas en la piel, afonía, hormigueos en mis manos, dificultad respiratoria, mareos… Aun así, seguí cumpliendo con todos los compromisos que, con gusto, siempre atiendo, pero a medida que pasaba el tiempo mi ansiedad fue creciendo, hasta que un día le supliqué a mis managers que cancelaran todo lo que tuviera que hacer”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blas Cantó (@blascanto_es) el 7 Abr, 2020 a las 9:33 PDT

Parece que la ansiedad ha podido con él y no le quedó más remedio que echar el freno. “Esta situación estaba acabando conmigo. Necesitaba parar. Luego vinieron las excusas. Que si mala conexión de internet, que si falta de medios… todo por no saber cómo encajar el problema que me sucede desde mi anterior etapa en el grupo y que en este confinamiento ha sacado a relucir”.

Con esta confesión ha dejado claro que la ansiedad no es algo nuevo, que viene de lejos, de su etapa con Auryn. “Recuerdo en 2015 que habíamos tenido una firma de discos, en la noche me desperté a las 5 de la mañana, temblando y con 38,5 de fiebre. Llamamos a un médico y después de hablar con él un buen rato, me hizo entender que mi mente estaba al límite. Y mi cuerpo avisaba”, admitía.

No es una situación fácil para él y es consciente de lo que supone: “Por todo esto, siento muchísimo no haber podido cumplir con la Preparty de Eurovisión Spain, en la que sólo alcancé a decir dos frases a petición del director de la gala. Tampoco con más de la mitad de la promo del single de mi adorada Pastora Soler. Y lo que más me duele: el sufrimiento que le causa a mi familia, amigos, fans y compañeros de trabajo”.

Cada vez hay más artistas que confiesan que sufren ansiedad, de J Balvin a Camila Cabello pasando por muchos otros que luchan con esta enfermedad día a día. Él lo hace con toda la positividad que puede: “Sé que vamos a salir de esto, y que aquellos que, como yo, sufren lo mismo, serán libres y volveremos a respirar con normalidad. Queda muy poco. Y cantaré…cantaré. Gracias. Sinceramente, Blas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blas Cantó (@blascanto_es) el 18 Abr, 2020 a las 11:11 PDT

Debe ser que no está preparado para recibir una feedback a su comentario y, por eso, ha desactivado los comentarios. Desde aquí le deseamos que se recupere pronto y le mandamos energía positiva para que lo supere.

