Samantha Vallejo-Nágera nos habla del futuro de MasterChef

Andayeros sabemos que os encanta escucharnos y que si por vosotros fuera estaríais todo el día con Anda Ya puesto, pero como entenderéis también tenemos que descansar. Y en esos momentos de sofá y tele somos amantes de los reality shows y más, ahora durante el confinamiento.

Por suerte, la semana pasada comenzó uno de nuestros programas favoritos: Masterchef. Cada edición del concurso es un éxito, durante el estreno de esta octava edición, casi 2.7 millones de personas estuvieron atentos a la televisión para conocer a los 16 nuevos aspirantes que pelearán por el premio de 100.000 euros, publicar su propio libro de recetas y un Máster en Cocina.

Para conocer mejor esta nueva edición, en Anda Ya, hemos hablado con la chef y jurado del programa, Samantha Vallejo-Nágera, que está encantada con los nuevos aspirantes, “son muy competitivos y uno personajes”. Además, la jueza nos ha contado que el programa de hoy contará con la visita de una de las concursantes más queridas por todos, Tamara Falcó, a la que considera la “gran revelación de Masterchef”.

Como nos ha pasado a todos, no contaban con el Coronavirus y el programa no ha terminado de grabarse, pero Samantha ha querido relajar a todos los aficionados al concurso, “está todo previsto y organizado, no hay que preocuparse. Se trata de una edición muy especial y en la que estamos seguros de que los participantes se dejarán la piel en la grabación”.

A la jueza también le ha pillado por sorpresa el confinamiento. “Estoy pasando la cuarentena en una casa familiar en Pedraza, un pueblo de Segovia. Pensábamos que si teníamos que estar encerrados esta era la mejor forma. Somos 23 personas de todas las edades, esto es como un Gran Hermano, se podría hacer una película de esta casa” .

Como si de una prueba de Masterchef se tratara, Samantha no para de cocinar para las más de personas de la casa, “estoy sorprendida con lo que comen, es una locura”. Además, ha reconocido algo que nos encanta, es una amante de Anda Ya, “os escucho todas las mañanas de camino a las grabaciones”.

Si quieres escuchar todo lo que nos ha contado Samantha, ya sabes lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!