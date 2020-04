La voz de India Martínez tiene enamorados a todos amantes de la música en español. Sus canciones ponen la piel de gallina a cualquiera, y en estos días de quedarse en casa, la artista está aprovechando para regalarnos temas por Instagram, comer, disfrutar de la tranquilidad y hacer un poquito de deporte. Aunque no tanto como está acostumbrada a hacer en su vida normal, así como ella misma ha contado en alguna ocasión.

Por ello, ha querido contar a todos sus seguidores que, como persona corriente que es, ha engordado algunos kilos en estos días, y ¡no pasa nada! "La cama desecha y 3 kilos de más... me gusta verme más en forma pero este es mi "yo" confinado y un poco más sedentario. ¿Cómo me veis? 🙈 Ayer prometí que hoy empezaría a entrenar y os enviaría una foto. Aquí está la foto jejejeje 😂😘😘 💪🏽#yomequedoencasa", explicaba, junto a una imagen suya en ropa de deporte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de India Martínez (@india_martinez_oficial) el 16 Abr, 2020 a las 8:03 PDT

Un gesto muy aplaudido entre sus seguidores, que han llenado su post de comentarios de orgullo por la artista, y que acumula más de 80 mil me gustas. Así, India Martinez está aprovechando los días también para sacar una faceta suya poco conocida: de actriz. Pues ha participado en un corto hecho por unos amigos suyos en los que aparece secuestrada y luchando a tope contra los que la tienen retenida. ¿No lo has visto? Dale al play, porque no tiene desperdicio.