Gianmarco se salta las medidas de seguridad en un supermercado y le cuesta caro

Gianmarco ha vuelto a decepcionar a muchos de sus seguidores con su actitud ante la grave crisis mundial que se está viviendo por el coronavirus.

Si ya, en pleno confinamiento, anunció que dejaba a Adara y se marchaba a Italia, cuando ambos países estaban totalmente aislados para evitar más contagios, su último vídeo ha acabado de indignar a las redes.

En él, el ex concursante de GH VIP se muestra bailando en un supermercado, con la mascarilla puesta pero sin guantes.

En un momento del vídeo, se acerca las manos a la cara, en lo que viene siendo un gesto muy poco apropiado sobre todo al ir sin protección.

Pero no solo eso, sino que muchos han señalado el hecho de que alguien le está grabando sin respetar la distancia de seguridad.

Por lo que la publicación, lejos de transmitir "positividad" como dice en su comentario, se ha visto plagada de comentarios negativos hacia la poca sensibilidad que muestra ante lo que estamos viviendo.

"Me has defraudado como espectadora", "¿eres consciente de que si no llevas guantes y te tocas la mascarilla con las manos con lo que has tocado todo, es como si no llevarás nada?", "saliendo a la compra sin guantes, acompañado, sin mantener las distancias de seguridad, mientras todos los demás estamos pringando en nuestra casa encerrados por gente como tu que no respeta", son algunos de los miles de comentarios que le han llegado.

Sin duda, no es un buen ejemplo para el casi millón de seguidores que tiene, aunque muchos ya han apuntado que dejan de seguirlo por ello.

