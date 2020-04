Ester Expósito revela cuáles son sus puntos débiles en una relación

Ester Expósito se ha convertido en una de las estrellas made in Spain más solicitadas del momento. Su personaje de Carla, la marquesita, en Élite la ha catapultado a la fama mundial, convirtiéndose en una de las actrices más solicitadas de nuestro país. De hecho, con casi 20 millones de seguidores y seguidoras en Instagram, se ha convertido en la española más seguida en la red social. ¡Nada mal!

Todo lo que hace, dice o baila se convierte en viral. ¡Y es que es la chica del momento! De hecho, una de las peores cosas de la fama es que todo el mundo también está pendiente de con quién sales o dejas de salir. Y sí, a los fans también le interesan cómo es su ídolo en el terreno romántico.

Para salir de dudas con Ester, el medio mexicano Seventeen le ha preguntado sobre cómo es en una relación. Y no, no es que sea muy romántica, tal y como ha confesado: “La verdad es que soy un poco desastre porque no soy muy romántica, más bien sí me gusta que sean románticos, pero me cuesta mucho ser creativa y original”.

Además, la actriz ha contado cómo se las apaña a la hora de hacer regalos a su pareja: “Cada vez que me toca comprarle regalos a algún chico que me gusta pienso en comprarle cosas que sé que le van a encantar, porque sé sus gustos; pero soy muy mala para armar planes bonitos por mi falta de creatividad a veces, y aparte con nada ya me da vergüenza porque siento que me estoy exponiendo mucho y siento que llego a ser fría en ese sentido”.

Ester también ha compartido cuál es una de sus mayores virtudes en una relación: “Me considero una persona muy clara y honesta en ese sentido, pero realmente soy así en todas mis relaciones, amistades y demás”. También ha asegurado que no le gusta nada mostrar partes de su vida privada en redes sociales, incluso antes de empezar a ser conocida.

Sin lugar a duda, a pesar de tener solo veinte años, Ester tiene las cosas muy claras en cuanto a relaciones. ¿Habrá aprendido algo de su personaje?

