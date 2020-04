Ester Expósito en ‘La Resistencia’: “Me frustro más sabiendo que las discotecas van a tardar en abrir”

Élite o Veneno son dos de las últimas novedades de Ester Expósito que se ha convertido en una de las chicas del momento y buena prueba son sus records en Instagram. Para empezar, ha logrado desbancar a Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, como la española más seguida en Instagram.

Con sus 19,1 millones de seguidores en esta red social se ha alzado al puesto de honor. “Ahora yo tengo más, pero en dos meses otra tiene más, va fluyendo”, le explicaba a David Broncano durante su charla virtual en La Resistencia.

Pero es que ese no ha sido su único mérito. Hace unos días subió un vídeo en el que aparecía bailando reguetón y lo petó hasta el punto de convertirse en el vídeo más visto en IG, en España, en toda su historia.

“Hice un vídeo, con pijama, en mi cuarto. A mí me gusta mucho bailar reguetón y lo estoy echando mucho de menos porque no se puede salir. Y me frustro más sabiendo que las discotecas van a tardar en abrir. Ya hay días que, directamente me pongo a bailar reguetón. Un día me grabé y se me ocurrió la idea de subirlo y…”, cuenta sobre ese momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester Expósito (@ester_exposito) el 11 Abr, 2020 a las 12:55 PDT

Y es tanta su pasión que le ha insistido a Broncano para que la deje ir al programa a perrear un poco. A eso y a ver la caja porque debe de ser de las pocas que todavía no se ha enterado que, gracias a Najwa Nimri se desveló el secreto.

En cuanto a sus proyectos, lo último que hemos podido ver de ella es el primer capítulo de Veneno, la serie de Los Javis que ha cosechado tan buenas críticas. “Cuenta algo de una manera única”, asegura.

Y respecto a su relación con la pareja y ante el aprieto de tener que decidir cuál era su favorito, no quiso mojarse. Eso sí, aseguró que “a ninguno le he visto enfadarse, pero es verdad que, a lo mejor, Javier Calvo, rodando, está más concentrado, lo lleva más por dentro todo. A veces hace bromas y eso, pero Ambrossi está más relajado”.

También hablaron de su etapa como vecinos, del padre de la actriz y de los objetos decorativos de la casa de sus padres en la que sigue viviendo: “Yo en esta casa, como Dios, porque me encanta, pero, además, el edificio sabes que tiene muy buen rollo”.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!