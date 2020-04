Antonio Orozco: “A todos los que me engañaron y me putearon en el pasado, hoy les doy las gracias”

Este próximo viernes Antonio Orozco lanzará nueva canción. “Hace 4 años 4 meses y 14 días que vio la luz mi último álbum. Años de búsqueda, de faltas y desencuentros, de logros y contratiempos, que concluyen en el trabajo más veraz, radical y profundo en el que jamás me he visto inmerso. Hoy quiero empezar a desvelar mi razón de ser. Hoy, aunque lejos, tú y yo, estamos más cerca que nunca”, aseguraba en Instagram.

Y tiene pinta de que se acerca algo grande, una canción de esas que nos muestran el lado más personal de un artista que no ha dudado en mostrar su vulnerabilidad. Y para hacer más emocionante la espera nos ha planteado un juego.

“¿Estáis preparados? 😎 por primera vez os voy a adelantar la letra de una de mis canciones y os propongo un reto...cantadla como os dé la gana!! ninguna canción tiene sentido sin la persona que la recibe y me muero de ganas por descubrir como os la imagináis 😍”, escribía junto a un vídeo en el que nos explica las instrucciones de su juego.

“Tengo una sorpresa para vosotros. Es confidencial, top secret, classified, ¿capisce? He recibido tantos mensajes preguntando cuándo voy a sacar nueva canción que se me ha ocurrido un juego. ¿Queréis jugar? 1. Publicaré la letra de una canción. 2. La cantáis con el ritmo que os dé la gana. 3. Subís una story etiquetándome @antonioorozco10. Elegiré las más originales y haré un vídeo muy especial. ¡A cantar!”, animaba con la emoción de quién está a punto de empezar una nueva etapa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Orozco (@antoniorozco10) el 19 Abr, 2020 a las 4:20 PDT

Y es que parece que de eso va la cosa: “Perdona. Olvida. Reinicia”, escribía junto a un vídeo en el que nos da unas cuantas claves para saber por dónde van los tiros. “Para romper con el pasado hay que ser consciente de que algo queda atrás. Perdonarse a uno mismo, olvidar la culpa, reiniciar el sistema. A todos los que me engañaron y me putearon en el pasado, hoy les doy las gracias. Sin saberlo me hicieron más fuerte, más hábil, más inteligente. A veces hay que romper con todo para empezar de nuevo”, compartía.

Ahora no nos queda otra que esperar o jugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Orozco (@antoniorozco10) el 19 Abr, 2020 a las 12:17 PDT

NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!