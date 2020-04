One World Together at home: Así fueron 8 horas de música

One World: Together at home, el evento organizado por Lady Gaga y la Organización Mundial de la Salud al más puro estilo Live Aid, reunió este sábado a través de las casas de artistas de medio mundo a millones de personas para luchar contra la pandemia.

Un evento solidario con el que se consiguieron recaudar casi 128 millones de dólares que se destinarán a la lucha contra el coronavirus Covid-19 y a la ayuda de los más necesitados en una de las peores crisis económicas de la historia reciente.

Alicia Keys, Camila Cabello, Celine Dion, Jennifer Lopez, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher, Victoria Beckham, Adam Lambert, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Billy Ray Cyrus, los Stones, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Delta Goodrem, Ellie Goulding, Heidi Klum, Hozier, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, John Legend, Billie Eilish, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Liam Payne, Luis Fonsi, Michael Bublé, Natti Natasha, Niall Horan, Rita Ora, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Finneas Eilish, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, The Killers... fueron solo algunos de los artistas, intérpretes, celebrities o personalidades que participaron en el show con más de 8 horas de música.

Después de las presentaciones a cargo de los anfitriones del evento, los presentadores Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel, Lady Gaga fue la encargada de brindar la primera actuación arrancando a su piano las notas de Smile, el clásico de Charlie Chaplin.

Fue el pistoletazo de salida de uno de esos días memorables para la música y que jamás se olvidarán. Artistas como Billie Eilish, John Legend y Sam Smith también decidieron versionar canciones con un profundo mensaje para el público confinado en sus hogares (Sunny de Bobby Hebb y Stand by me de Ben E. King para el dúo) pero también hubo tiempo para el goce, para los éxitos contemporáneos de Chris Martin, Taylor Swift, Billie Joe Armstrong, The Killers, Paul McCartney o Maluma.

El perfecto ejemplo de que una imagen vale más que mil palabras es este One World: Together at home que nos dejó momentos maravillosos, momentos para la reflexión y momentos para volver a creer en la humanidad para salir juntos de todo esto. A veces la música no se puede contar, sólo disfrutar de ella.

