Antonio Orozco consigue tres confesiones de Eva González y un momento emotivo con Cepeda

Buenas noticias, el título ya es toda una declaración de intenciones. Y es que Antonio Orozco es de los que optan por elegir una mirada constructiva, de los que eligen tirar hacia delante buscando lo bueno de todo. Eso es lo que transmite en el programa diario que se ha montado en Instagram, de lunes a viernes a partir de las 23 horas.

Unas conexiones virtuales que nos están acercando a un artista que nunca se ha situado en un pedestal, que siempre ha estado al pie de la calle y se ha mostrado con la naturalidad del que se rige por los sentimientos y los impulsos.

Cada noche va sumando adeptos y va compartiendo buenos momentos con sus amigos celebs. Dos de los últimos han sido Eva González, con la que ha compartido el proyecto televisivo de La voz, y Cepeda, otro loco que se mueve por el corazón.

De la primera consiguió tres confesiones. Y es que esto de hacer de periodista no se le da nada mal. Por un lado, consiguió que confesara cuál es su bocata favorito. “Yo tenía un bocata que o te vas a morir del asco o del placer, no lo sé. Yo comía bocatas de chorizo con papa delta”. Habría que preguntar a sus compañeros de Masterchef qué opinan de la combinación.

También descubrimos a la “peluquera del confinamiento”, como la llama Orozco desde que admitiera que “lo que hago, básicamente, son crímenes gratuitos. Cojo a víctimas, de momento solo tengo una, que es mi hijo que tiene dos años, que tampoco ha protestado mucho porque el chaval no se da mucha cuenta”. Y dejó un consejo que no tengo claro si hay que tomárselo en serio o no: “Importante, cortarle con las tijeras del pescao”. Menos mal que parece que, de momento, los chicos han optado por el rapado como look de la cuarentena.

Y, por último, confesó que los calcetines siempre se llevan por encima de las mallas. Ahí queda la cosa.

Si con Eva González tuvimos buena dosis de humor, con Cepeda, llegó el turno de las emociones. “Un día, de noche, que había vuelto de algún concierto ye taba viendo la televisión, escuché a un muchacho cantando una canción que se llama Mi héroe…”, comenzó relatando Orozco.

Suficiente para que Cepeda se lanzara a cantar ese tema del catalán que cobra un especial significado en estos días. No es de extrañar que el cantante no pudiera evitar emocionarse.

Una nueva entrega de un programa que pretende entretener y mantenernos conectados y que, desde luego, lo consigue. Y encima, le queda tiempo para dar los últimos toques a su último lanzamiento. Este viernes presenta nueva canción: "Atrapados entre lo que fué y lo que podría ser, se nos escapa lo más importante: VIVIR EL MOMENTO, !! A veces hay que romper con todo para empezar de nuevo".

