Un concursante de ‘Masterchef’ se encara como nunca con los jueces: “Que me lo digan a la cara”

En la segunda gala de 'Masterchef 8', Iván ha logrado convertirse en el aspirante que más tensión ha provocado en una valoración.

Lo consiguió durante la prueba de exteriores, cuando Jordi Cruz le dio a su equipo el delantal negro y les mandó directamente a eliminación.

Algo que no gustó a Iván que contradijo la decisión del chef: "Creo que lo acabas de pintar muy mal y tampoco ha sido tan malo como lo que acabas de decir".

Frente a sus palabras, los jueces aseguraron que no había un comentario positivo de los comensales hacia sus platos, y Cruz añadió: "Entiendo que me discutas a mí, a mis 28 años de oficio porque hoy no tienes el día, ni estás pensando con la cabeza, pero no puedes discutir a los comensales".

Iván no se cortó y respondió: "Me gustaría que los comensales me dijeran eso a la cara, claro. Me gustaría tener un cacho de carne aquí para poder valorar ahora mismo lo que me estáis diciendo. No puedo daros la razón si no creo que la tengáis. No creo que la carne sea la mejor del mundo pero no era un tocinete de ceniza".

Entonces también saltó Pepe Rodríguez que sí le hizo callar: "¿Qué años tienes Iván? ¿Crees que el rape que has sacado era un rape en tempura? El aguacate está salado, la carne no está perfecta... no sé si me entiendes".

Saray, a Jordi Cruz: "A lo mejor tú eres muy pijo y solo comes caviar"

Entonces saltó Saray, del equipo de Iván, que añadió más leña al fuego asegurando que la "carne no era una porquería". A lo que Jordi respondió que quizá lo decía porque tenía una "alcantarilla en vez de paladar".

Palabras que ella respondió sin cortarse: "A lo mejor es que tú eres muy pijo y tienes el paladar muy repulido y estás acostumbrado a comer caviar".

Y Pepe también añadió: "Saray, nos encantaría tener tu criterio como una fuente de valor, pero no lo es".

Finalmente, Iván dijo a cámara que no dudaba de la intención de los jueces de que quisieran que mejoraran pero reiteró que habían exagerado en la calidad de sus platos.

