Blue Jeans: “Estos libros tienen su identidad por sí solos y espero que la serie también la tenga”

Hace unos días anunciábamos que Blue Jeans vería su trilogía de La chica invisible convertida en serie. Han comprado los derechos audiovisuales y aunque el proyecto, de momento, está paralizado por la situación que estamos viviendo, el autor se muestra feliz e ilusionado con la noticia.

Los autores de nuestro país cada vez están más presentes en las nuevas plataformas con las adaptaciones de sus obras. Dolores Redondo o Elísabet Benavent son buenos ejemplos. Ahora, a la lista se sumará Francisco de Paula.

El desenlace de esta trilogía que tiene como protagonista a Julia, ya tenía que haberse publicado pero la pandemia y la situación global que estamos viviendo tiene el lanzamiento pendiente de nueva fecha.

Aun así, el autor no puede estar más feliz con las buenas noticias que, en esta situación que estamos atravesando, son más necesarias que nunca.

Hace un par de años sacabas La chica invisible y recuerdo que hablamos y no tenías muy claro si tu paso al misterio iba a gustar o no, ¿cómo recuerdas ahora esos primeros miedos?

Como algo lógico, ya que suponía un gran cambio. Todos los cambios asustan hasta que te adaptas a ellos y ves los resultados. En este caso, todo ha sido muy positivo.

¿Qué ha supuesto para ti esta trilogía?

La chica invisible me ha dado muchas cosas buenas. Me he divertido mucho escribiéndola, he añadido cosas nuevas a mi manera de trabajar y me he demostrado a mí mismo que puedo escribir novelas como las que suelo leer.

Nos queda leer el desenlace, ¿qué nos puedes avanzar?

En La promesa de Julia, veremos a una Julia más madura, estudiando Criminología en la universidad. Se enfrentará a un nuevo reto, quizá el más complicado que ha afrontado hasta el momento. Además del misterio y la intriga de mis últimas novelas, sumo elementos que han sido la esencia de mis tres primeras historias. Es la novela más Blue Jeans de todas.

De hecho, tenía que haber salido ya, pero la pandemia lo ha retrasado todo, ¿cómo te sentiste al tener que cancelar todos tus planes?

Lo acepté con resignación. Creo que era lo mejor y estuve de acuerdo con la decisión de la editorial. Las librerías están cerradas y no tenía sentido que el libro saliera a la venta. Está listo en el almacén para cuando llegue el momento oportuno. Hay que ser pacientes.

Acaban de anunciar la compra de los derechos audiovisuales de la trilogía, ¿qué sensaciones tienes?

Estoy inmensamente feliz. No solo por la noticia en sí, también por las manos en las que se ha puesto la trilogía. Morena Films es la mejor casa que podía tener La chica invisible. Necesitamos buenas noticias en estos días tan complicados y difíciles. Ha sido como una bocanada de aire fresco.

¿Qué nivel de implicación tendrás?

El que me asignen. Todavía hay una reunión pendiente con la productora y la editorial. Haré lo que me digan y estaré para lo que necesiten.

Todavía es pronto para hablar de castings, pero ¿tú ya te habías imaginado la cara de tus personajes?

No, yo no le pongo la cara de nadie a los personajes cuando los describo. No me baso en ninguna persona real, ni en actores, ni en nada por el estilo.

Si el casting dependiera de ti, ¿a quién escogerías a día de hoy?

En esto no me quiero mojar. Estoy seguro de que los elegidos por la productora serán los actores perfectos para interpretar a los personajes de los libros.

¿Estás preparado para que otros les den vida a tus personajes?

¡Por supuesto! Una vez que ‘sueltas’ el libro, cada lector ya le pone su propia imagen a los personajes. Ahora también los veremos en carne y hueso. Me hace mucha ilusión.

¿Qué es lo que te parece más complicado de llevar a la pantalla de tu novela, lo que más te preocupa?

Sé que el lenguaje audiovisual es diferente al lenguaje literario. Lo aprendí con El Club de los incomprendidos. Así que no me llevaré sorpresas si hay cambios. Será una adaptación, no la copia de las novelas. Ahora mismo no me preocupa nada, estoy muy feliz por el proyecto y la oportunidad que nos han dado. Si llega a buen puerto lo que más me preocupará será la opinión de los lectores.

Tus libros tienen mucho de cultura popular que marca un momento. En tu caso, había, por ejemplo, K-Pop, Operación Triunfo, Ed Sheeran…, ¿hasta qué punto sería interesante mantener esas referencias en la serie?

Eso lo decidirán los guionistas. Cuantos más guiños de los libros haya en la serie más felices estarán los lectores.

¿Qué sería intocable para ti de lo que hay en el libro?

La esencia de cada uno de los personajes. Cada uno tiene su propia personalidad, muy marcada, y están creados por un motivo concreto.

Si nos paramos a mirar algunas de las series juveniles que triunfan últimamente nos encontramos con Élite, Sex Education… ¿te gustaría que la tuya fuera tan transgresora o se están traspasando algunos límites?

Me gustaría que no se comparara con ninguna serie. La chica invisible es una trilogía de misterio, con sus propias características, y eso es lo que creo que debe primar. Inevitablemente, se comparará con otras. Pero estos libros tienen su identidad por sí solos y espero que la serie también la tenga.

Está aumentando la lectura en este confinamiento, ¿un respiro optimista entre tanta tragedia?

No lo sé. Me preocupa mucho qué pasará en los próximos meses. Las editoriales, las librerías y los escritores tenemos que ir todos a una porque no será fácil recuperarnos de esta situación. Habrá que hacer sobre esfuerzos y sacrificios y estar preparados para ello.

¿Qué has leído tú en estos días?

He vuelto a leer mis libros: las primeras partes de mis cuatro historias. He creado cuatro clubes de lecturas conjuntas y debatimos sobre las tramas, los personajes y algunas situaciones de las novelas. Yo soy uno más, aunque dirijo esos grupos, que tienen hasta 800 lectores.

Estás que no paras. Ahora has organizado un programa de entrevistas para los miércoles, ¿de dónde salió la idea y cuál ha sido la respuesta?

Sigo teniendo mi espíritu periodístico. La habitación azul es un intento de entretener a los chicos, a invitarles que se queden en sus casas. De momento, genial. A todos los que voy a entrevistar son personas que me caen muy bien y admiro. Gente de la cultura, el deporte o Internet. Serán nueve entrevistas relámpago, de 15 minutos cada una, seguidas, como una maratón. Lo haré cada miércoles hasta que dure el confinamiento.

Si te pusieras a hacer una lista de personas a entrevistar, sin ningún límite, ¿cuál sería tu top?

Estoy contento con los que me han dicho que sí. Prefiero no dar nombres de los que no me han contestado, aunque me hubiese encantado que participaran. Pero no todo el mundo es igual de accesible. Aunque lo entiendo. No debe ser fácil recibir al día cinco mil privados y doscientas peticiones de entrevistas.

¿Te has puesto a trabajar en nueva novela? ¿Por dónde vas a tirar ahora?

No, no estoy con nada ahora, ni sé qué será lo siguiente. Solo pienso en el día que me dirán cuándo sale La promesa de Julia y darles la buena noticia a los lectores.

