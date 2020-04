Prince: 4 artistas en los que seguimos notando su influencia

Hace cuatro años, un 21 de abril de 2016, recibíamos la trágica noticia de la muerte de Prince con apenas 57 años de edad. Durante todo este tiempo no han parado de sucederse los homenajes musicales con los que artistas de todo tipo y condición han querido rendir tributo a una de las figuras más importantes de la historia de la música.

Sin Prince, muchos de los artistas que hoy en día copan las listas de ventas de todo el mundo no serían como son. En el cuarto aniversario de su fallecimiento queremos describir a 4 artistas en los que seguimos notando su influencia.

¡Mira!

Alicia Keys

En este listado de artistas donde notamos la influencia de Prince (no decimos que sean todos ni los más importantes, cada uno percibirá diferentes sensaciones en otros artistas) vamos a elegir a dos mujeres y dos hombres. Y comenzamos por Alicia Keys, quien fuera 'madrina' del solista durante su ceremonia de inducción en el Rock and Roll Hall of Fame.

"Hay muchos reyes. Pero solo hay un Prince" dijo la solista estadounidense frente al público. Alicia señaló una de las características identitarias del músico: romper las reglas, desafiar lo establecido y el mensaje público y privado que mandan las letras de las canciones.

De todo ello también puede presumir Alicia Keys quien tuvo un buen maestro en Prince hasta el punto de que tuvo que defender la versión de How come u don't call me anymore? que quería hacer delante del mismísimo artista para conseguir su aprobación.

Por si eso no fuera suficiente, Alicia Keys ha desafiado las reglas de su género musical, de lo que la sociedad dicta sobre las mújeres y de lo que la industria musical podía haber extraído de ella

Bruno Mars

Durante el homenaje que la industria musical estadounidense brindó a Prince tras su muerte durante la ceremonia de entrega de los Premios Grammy, Bruno Mars destacó por encima de todos con su espectacular interpretación de Let's go crazy.

Eso hizo que los rumores sobre un biopic del artista de Minesota protagonizado por el artista hawaiano se dispararan. En un momento en el que los biopics y las películas/series de contenido musical estaban más de actualidad que nunca la idea nos hubiera encantado pero nos quedamos con las ganas.

No cabe duda de que Bruno Mars tiene ese dominio del escenario, esa pasión por el funk y esos estilismos tan peculiares como los que definieron la identidad de Prince aunque adaptados a la época. No es un secreto: Prince era uno de sus héroes. Su admiración era sincera y siempre cuenta la anécdota de su encuentro durante una ceremonia de entrega de premios posterior a su actuación en la Super Bowl.

"Prince estaba andando entre la multitud que se abría a su paso como si fuera el mar rojo. Todas aquellas grandes celebridades se apartaban porque era él. Entonces se volvió, me miró y me levantó el pulgar y yo solo pude empezar a gritar como un idiota" explicaba. En su despedida en redes sociales, Bruno MArs escribió "Tú música vivirá para siempre y tendrá un lugar muy especial en mi corazón".

Lady Gaga

No cabe duda de que entre Lady Gaga y Madonna hay una clara conexión de inspiración. Pero fieles a este reportaje no cabe duda de que ambas beben directamente de Prince (y de David Bowie) en cuanto a inspiración para sus estilos que también se traslada a su sonido. La música disco ahora renombrada como música electrónica les ha servido para moverse como peces en el agua.

Los comienzos de Prince, allá por el final de la década de los 70,fueron una orgía de colores y brillos jamás vistos. El cantante se apropió enseguida de lo más loco de la ya moribunda estética disco y no hay que ser muy avispado para darse cuenta de que el status de divas del pop que ostentan Madonna (la reina) y Lady Gaga (una de las princesas) está influenciado por la sombra del genio de Mineápolis.

Ellas (o sus asesores de imagen) han replicado algunos de los modelos que Prince convirtió en tendencia tanto para sesiones de fotos en revistas, portadas de discos o incluso giras musicales.

"Tiendo a creer que cuando morimos nuestras almas flotan al menos por un momento, si es que no más, antes de alcanzar el descanso y que son recicladas en las consciencias de esos que viven o quizás de un recién nacido. Es increíble que Prince compartiera tan profundamente con nosotros su alma antes de su muerte, y que ahora podamos revivirla por siempre con su legado y todo eso que él tiene que darnos desde el más allá. Gracias por compartir tu vida con nosotros, Prince. Gracias por renunciar a la anonimidad porque te sentiste impulsado a compartir tu don. Hemos aprendido tanto. Encontraste a Dios temprano, él te necesitaba allá arriba para innovar en el cielo" escribió en sus redes sociales como despedida al artista.

Justin Timberlake

El que fuera miembro de N'Sync nunca tuvo reparos en reconocer que cada una de las letras que ha compuesto, compuso y compondrá en el futuro tienen una única cosa en común: Prince. El autor de Purple rain era, es y será una auténtica referencia para Justin Timberlake y eso se nota no sólo en la preferencia de los géneros musicales tocados sino también en su atrevimiento a la hora de saltar de uno a otro.

Podríamos definir a Justin como un artista preminantemente pop pero le hemos visto pasearse por el rhythm and blues, por el soul, por el funk, por el hip-hop, por la electrónica... como Pedro por su casa. La valentía de genios como el músico surgido de la factoría Disney tiene un claro referente: Prince.

