Ellie Goulding le da la sorpresa de su vida a unos novios

Las videollamadas se han convertido en uno de los elementos más utilizados por millones de personas en medio de esta pandemia. Es la manera más sencilla para seguir manteniendo el contacto con las personas a las que no podemos abrazar. Pero estas comunicaciones también están siendo la solución para aquellos que, por ejemplo, tenían previsto casarse. Y si además Ellie Goulding participa de la llamada, lo más probable es que te lleves la sorpresa de tu vida.

Eso fue lo que les paso a una pareja de Reino Unido que después de ver cómo tus planes se habían ido al traste por culpa del confinamiento decidieron organizar su enlace de manera virtual. Para ello contaron con la colaboración de For Better for Worse, una empresa que organizó su ceremonia online.

Ahí estaban los novios en el salón de su casa perfectamente vestidos viendo a través de la pantalla a la persona que oficiaba la ceremonia así como a sus cientos de invitados arreglados para ponerse delante de la cámara. Y tras el sí quiero, apareció una nueva invitada: Ellie Goulding.

La cara de Hayley Pitman y Harvey Skelton, los recién casados, y los gritos de "es Ellie Goulding, es Ellie Goulding" cuando vieron aparecer a la intérprete británica con la guitarra en la mano es el mejor testimonio de que fue un regalo de bodas totalmente inesperado.

La pareja se llevará un recuerdo inolvidable del que, pese a las circunstancias, será uno de los mejores días de su vida. El transfondo musical no pudo ser mejor ya que Ellie Goulding les dedicó Love me like you do, una de las canciones más románticas de su repertorio.

"Felicidades, Harvey y Hayley. Vosotros sois unos héroes y todos os queremos" les dijo la solista después de saber que Hayley trabaja en el sistema sanitario británico y que había elegido esa canción para caminar hacia el altar.

