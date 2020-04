Tini zanja los rumores de ruptura con Sebastían Yatra

Tini y Sebastián Yatra son una de las parejas más queridas del mundo del pop. La diva argentina y el cantante colombiano llevan saliendo casi dos años. Su amor no solo ha sido captado en sus redes sociales, también en algunas de sus canciones. De hecho, han lanzado dos canciones juntos desde entonces: Oye y Quiero Volver. Además, ella ha salido en el videoclip de Cristina de Yatra, siendo la protagonista.

Ahora, el confinamiento ha separado a la pareja. Él se encuentra en Colombia, pasando estos días de encierro con su familia; ella, por su parte, está en Argentina. La pareja se encuentra separada, pasando estos días lo mejor que puede e intentando hacer el mayor número de videollamadas posibles. ¡Cómo no!

Pero, claro, el distanciamiento ha hecho que empiecen a surgir los rumores sobre una posible ruptura entre ellos. ¡Si hasta se dijo que la argentina había dejado de seguir a Yatra en Instagram!

Este lunes, cansada de leer este tipo de comentarios, Tini ha puesto punto final a todas esas noticias. Ha sido en una entrevista para el programa Cortá por Lozano en el que ha decidido hablar sobre el tema:

“Nunca lo dejé de seguir. Es mentira, eso se lo inventaron. Es difícil tener una relación a distancia. No tenemos la posibilidad de tomar un avión y vernos”.

Además, la artista ha asegurado que debido a su trabajo está acostumbrada a tener todo tipo de relaciones a distancia: “Siempre tuve relaciones a distancia, entonces forma parte de mi vida, siempre me pasó. No solo con mi novio, sino también con mis amigos y familia. Si bien me acompañan, siempre hay algún momento en que me encuentro sola en un hotel”

Por su aún quedaba alguna duda sobre si la pareja continuaba o no, Tini ha terminado aclarando que si decidiesen acabar la relación, lo comunicarían juntos a sus fans:

“Si tenemos que contar alfo en algún momento, lo haremos juntos. Por ahora estamos bien.”

Eso sí, tal y como nos comentó Sebastián Yatra en #YoMeQuedoEnCasaConLOS40, por ahora no tienen pensando agrandar la familia. Tampoco piensan en boda. Las cosas van poco a poco.