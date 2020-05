Pilar Rubio nos enseña a hacer helados caseros de frutas

Muchos están aprovechando la cuarentena para pulir sus dotes de chef. Los fogones están más activos que nunca y buena prueba es que levadura o harina son dos de los productos que se han agotado en muchos supermercados. Si encima, estás confinado en casa con niños, esta dedicación a la cocina aumenta.

Hemos visto a Cristina Pedroche compartir la receta de “la mejor tarta de queso de mundo”. Ahora, la otra televisiva, nos ha dado otra receta, en su caso, de helados caseros de frutas. Y es que la mujer de Sergio Ramos está muy concienciada a la hora de ofrecernos opciones nutritivas y sanas.

Tras explicarnos cómo preparaba un desayuno completo, Pilar Rubio decidió probar con los helados. “Aprovecho que los niños están echándose la siesta para prepararles helados caseros de frutas. Me cuesta mucho que tomen fruta, así que intento dársela a veces en otro formato. Estos helados son muy sencillos de hacer, podéis probar con diferentes frutas, yogures, etc. Los que preparo hoy son de fresas y frambuesas”, explicaba sobre estos “helados de cuches”, como los llama ellos para que sus hijos no le pongan reparos.

Su receta está pensada para hacer 4 helados y estos son los ingredientes.

- 6 o 7 fresas.

- Un puñado de frambuesas.

- 3 cucharadas de bebida de coco sin azúcar añadido.

- 2 cucharadas de azúcar de abedul (Xilitol)

- 2 cucharadas de zumo de limón.

- Toppings de frambuesa liofilizada.

No hay más que darle play al vídeo para ver los pasos a seguir en la elaboración, muy sencillos. No ha dudado en pedir más ideas para probar con frutas diferentes: “Espero que probéis a hacerlos y me mandéis por favor ideas para hacer helados distintos. ¡Buen provecho! 😋”.

Eso sí, ten cuidado mientras veas estés siguiendo la receta

