Juan Magán: “Tengo una colaboración en camino que es un clasicote de los noventa que bailamos todos”

¿Ella No Sigue Modas o Bailado por ahí?

Yo prefiero que no siga modas, si hablamos en términos de la vida, pero hay que bailar por ahí.

¿El atardecer o el amanecer?

Son súper bonitos. El atardecer te da la sensación de confort y el amanecer el de gratitud, como que vamos a vivir otro día más.

¿Don Omar o David Bisbal?

Ambos son máquinas de trabajar. Ambos tienen talentos distintos pero impresionantes. El de Bisbal es su voz, tiene un don. Don Omar el de hacer melodías de lugares que nadie lo sacaría. Yo tengo más amistad con Don Omar que con David, pero no podría elegir.

¿Cómo fue tu primera impresión con Don Omar?

Me encontré a un tipo que tenía la misma edad que yo, pero me sentía como un niño. Me daba muchos consejos. Yo lo vi como un hermano mayor.

¿Tortilla de patata con o sin cebolla?

Con, siempre con.

¿Belinda o Paulina Rubio?

Ya he gastado el empate. Primero te voy a explicar que Paulina tiene algo espiritual que te atrapa. Solo estando un rato con ella te sientes mejor persona. Belinda tiene una cercanía en la forma de ser que es más acorde a la mía. Como a Beli la vi hace poco, creo que ahora con Pau.