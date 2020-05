Un afortunado fan de ‘Friends’ podrá vivir el esperado reencuentro en directo

Solo si eres un fiel seguidor de Friends sabes cuál es la importancia que tiene este reencuentro. Desde que sus protagonistas confirmaron que se verán de nuevo las caras en un último capítulo, millones de personas alrededor del mundo lo celebraron sin esconderlo.

Y es que desde que se estrenó allá por 1994, la sitcom ha marcado las vidas de múltiples generaciones a lo largo del tiempo. Es una de esas historias que viajarán permanentemente y que se convertirán en inmortales.

Y es que aunque la crisis del COVID-19 haya frenado la grabación de dicho capítulo, su rodaje está más que confirmado. Lo que ha impactado a sus seguidores es que uno de ellos será el afortunado de asistir a este gran evento.

Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer han anunciado su participación en el All In Challenge, a través del cual animan a sus seguidores a donar la cantidad de dinero que deseen para entrar en el sorteo y ganar esta experiencia junto a cinco amigos. Y no solo eso, sino que además de asistir a los estudios de grabación Stage 24, el afortunado podrá realizar el tour de Waner Bros. Studio. Por supuesto, se llevará a cabo cuando se de por sentenciado el estado de pandemia.

"Esperemos que esto traiga ilusión y algo en lo que soñar. Entrad en AllInChallenge.com para participar y donad lo que queráis. Cada dólar cuenta", señalan sus protagonistas en sus publicaciones. El 100% de las ganancias de este concurso irán destinadas a diversas organizaciones que luchan contra la escasez alimentaria de las personas sin recursos.

Lo cierto es que no son los únicos que se han unido a este reto. Justin Bieber se ha comprometido a que, cuando todo esto acabe, irá a la casa de otro futuro ganador para ofrecerle su música en directo. "Ayúdanos a alimentar a los hambrientos durante estos desafiantes tiempos", señala el canadiense en su publicación, en la que además anima a amigos y compañeros a unirse.

Para mala fortuna de los seguidores de los artistas mencionados en estas líneas, el All In Challenge es un reto habilitado solo en Estados Unidos y Canadá, por lo que las posibilidades de los seguidores del resto de continentes se reduce a cero. ¿Quién sabe? Quizás decidan expandirlo a otros territorios.

