Justin Bieber se ofrece a tocar en tu casa

Medio mundo, por no decir el mundo entero, está intentando arrimar el hombro en estos difíciles momentos marcados por la pandemia. Hemos visto que los artistas de todo el mundo han asumido su rol de seguir entreteniendo a millones de fans desde sus casas pero muchos de ellos han ido un paso más allá. Como, por ejemplo, Justin Bieber que se ha unido al All in Challenge.

El músico canadiense se encuentra en su ciudad natal junto a su mujer Haile Baldwin cumpliendo con el confinamiento pero ha decidido arrimar el hombro un poco más y ha lanzado un interesante desafío con el que espera poder conseguir fondos para ayudar a las millones de personas afectadas por el coronavirus Covid-19.

A través de su perfil oficial en Instagram, Justin Bieber ha invitado tanto a sus seguidores como a cualquier ciudadano a que formen parte de su All in Challenge. Una especie de reto que está corriendo como la pólvora entre las celebrities de todo el mundo y en el que se compromete, ni más ni menos, que a actuar en la casa del futuro ganador.

Todo ello teniendo en cuenta las donaciones que se realicen que irán destinadas a ayudar a gente sin recursos. "Hola a todos. He aceptado el desafío All in Challenge. Participa para que pueda viajar a tu ciudad, visitar tu casa y cantar algo para ti, como muchos me están pidiendo, One less lonely girl y tal vez algunas otras. Ayúdanos a alimentar a los hambrientos durante estos desafiantes tiempos. También Kanye West, Chris Brown y Chris Pratt os desafío a uniros al reto" escribía en su cuenta.

Desafortunadamente para millones de fans del canadiense, el concurso es exclusivo para Estados Unidos y Canadá pero no hay que descartar que si la iniciativa funciona pueda extenderse al resto del mundo.

Otros artistas, como Drake por ejemplo, también se han sumado a este desafío. En el caso del rapero su 'premio' es una especie de pase VIP al universo Drake, es decir, volar en su jet personal, vestir sus zapatillas deportivas, ir a clubes exclusivos...

Obviamente, todo esto sucederá una vez que las circunstancias lo permitan y sea seguro para la salud de todos poder realizar un concierto de Justin Bieber en el salón de casa.

