Rosalía dice adiós a su larga melena

Por segunda vez en apenas tres semanas Rosalía ha vuelto a darle un giro a su look. La cantante catalana parece estar aprovechando las horas de confinamiento en Miami, donde le pilló la pandemia alejada de parte de su familia, para probar diferentes estilos en su peinado.

A finales del mes de marzo, la solista apostaba por una de las tendencias del momento: el flequillo. Un flequillo largo abierto y recto que queda justo por encima de los ojos y que confesó que se había hecho en su propio domicilio.

Desde entonces hasta ahora han sido frecuentes sus apariciones en diferentes medios de comunicación, por ejemplo en #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 para hablar de su situación y sus próximos proyectos así que Rosalía ha decidido volver a renovar su look.

La intérprete le ha dicho adiós a su larga melena, que solía ser una de sus señas de identidad, recortando varios centímetros hasta el punto de que nunca antes la habíamos visto con el pelo tan corto.

Ver esta publicación en Instagram Merendando🍿🍿🍿 Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 20 Abr, 2020 a las 8:53 PDT

Pero Rosalía también ha cambiado el tono de su cabellera cambiando su tradicional moreno por un castaño que le sienta de lujo con el top marrón de la fotografía y del vídeo con el que ha mostrado su renovado aspecto.

Y nada mejor que hacerlo de la manera más natural posible: comiéndose unas palomitas de microondas. "Merendando" escribía la artista. En apenas 24 horas más de un millón de instagramers le han dado a like. Gabriel do Borel o Naomi Campbell han sido algunas de las primeras celebs en inaugurar la colección de corazones hacia Rosalía cuyo nuevo look parece gustar a todos.

