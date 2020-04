Los creadores de ‘Bohemian Rhapsody’ preparan un biopic de Whitney Houston

El guionista de Bohemian Rhapsody, Los dos papas y El instante más oscuro Anthony McCarten (nominado a 4 Óscar) será el encargado de escribir un biopic sobre Whitney Houston, el icono el R&B responsable de temazos como I Wanna Dance with Somebody, I'm Your Baby Tonight y All the Man that I Need, que nos dejó en 2012 con tan solo 48 años.

La película se enmarca en la nueva moda de trasladar al cine la vida de grandes estrellas de la música, como ya se hizo con Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody) y Elton John (Rocketman).

El biopic de Whitney Houston ya tiene título oficial: I Wanna Dance with Somebody, que en español significaría Quiero bailar con alguien, y estará dirigido por la cineasta Stella Meghie (The Photograph).

Aún no han trascendido detalles específicos de la trama, pero presuponemos que narrará el ascenso meteórico de la estrella con tan solo 22 años de edad y cómo poco a poco recibió el sobrenombre de La Voz, la contraparte femenina de Frank Sinatra.

I Wanna Dance with Somebody también contará con la producción de Clive Davis, creador de las bandas sonoras de Deadpool 2, El amanecer de los muertos y 9 días, y tendrá el respaldo de la Houston Estate, por lo que podrán utilizarse todas sus canciones durante el largometraje.

Whitney Houston tuvo una carrera estrechamente ligada al cine: fue la estrella de El guardaespaldas junto a Kevin Costner y protagonizó películas tan irregulares pero taquilleras como Esperando un respiro, La mujer del predicador y Sparkle, su úlitma aportación cinematográfica (puedes leer sobre sus películas aquí).

