Aprende a cortarte el pelo con ayuda del estilista de Jennifer Aniston en ‘Friends’

Nuestra casa durante la cuarentena está resultando ser todo un centro de experimentos. Estamos redescubriendo nuevas facetas que todavía no habíamos visto de nosotrxs mismxs: cocinerxs, cantantes, animadorxs sociales en nuestro vecindario, e incluso, peluquerxs.

Si eres de lxs que está cansadx de ver su melena crecer y crecer y no sabe qué hacer para que el cambio de look no sea un desastre total, ahora puedes aprender a teñírtelo paso a paso o, si ya estás contentx con tu color de pelo, apuntarte a una de las tendencias de la temporada: cortarte el flequillo. Artistas como Dua Lipa y Rosalía ya se han sumado a este corte de pelo. ¿Te animas?

Ahora puedes hacerlo tú mismx siguiendo los consejos que dio en el programa de Ellen DeGeneres el estilista Chris McMillan, quien está detrás del icónico corte a capas de Jennifer Aniston en su etapa como Rachel Green en Friends. Todo lo que necesitas son unas tijeras de cocina, ¡Toma nota!

El pelo debe estar seco. Nunca mojado. "Debes lavarte y secarte el pelo, y después empezar a cortar. Cuando te cortas el pelo a ti mismo, quieres ver dónde va a caer", explica Chris McMillan. Si recortas el pelo mientras está mojado, al secarlo luego estará mucho más corto de lo que deseas.

Antes de pasar la tijera, asegúrate de no estirar demasiado el pelo. Llévate el flequillo hacia la nariz, pero no estires demasiado el pelo antes de decidir por dónde cortarlo. "Cuánta menos tensión pongas, mejor te quedará", aclara el estilista.

Corta el flequillo por capas. McMillan recomienda separarlo en dos capas y empezar primero cortando por la inferior.

Empezar por las puntas. A partir de ahí, ir a más poco a poco. "Si cortas un trozo grande por donde crees que lo quieres, te arrepentirás; no será así y te quedará más corto", asegura McMillan.

Suaviza los extremos. Para terminar, iguala el flequillo con movimientos suaves hacia abajo con uno de los filos. "Ya no estamos tratando de hacer ningún cambio importante, solo recortamos suavemente", concluye el estilista.

