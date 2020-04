PLAYLIST: las canciones que han marcado a ALEJANDRO SANZ: con temas de Niña Pastori, Los Secretos o Lennon

Tuvimos el placer de recibir a Alejandro Sanz en LOS40EnCasa, un serial de conexiones especiales con nuestros artistas favoritos durante la cuarentena. Encantador y cercano, como siempre, el artista madrileño nos abrió las puertas de su casa para hablarnos de sus nuevos proyectos: la canción (que también será una película documental) El Mundo Fuera.

Durante la charla, conducida por Tony Aguilar, Sanz nos contó que se encuentra pasando el confinamiento en su nueva casa de Madrid. Se acaba de mudar y ni si quiera le ha dado tiempo a montar el estudio de grabación: “Me ha pillado en medio de una mudanza. No he podido ni montar mi estudio. Me hubiese pillado con el estudio montado y la cosa hubiese sido diferente”. Y nos confiesa que ya tiene pensado dónde va a montarlo: en el sótano.

Vuelve a disfrutar de LOS40 En Casa con Alejandro Sanz.

Aunque se encontraba en Miami, antes de que cerrasen las fronteras, se vino a España: “Cuando las cosas se ponen feas, uno siempre vuelve a casa”. De hecho, fue justo antes de venir a nuestro país cuando escribió El Mundo Fuera, un tema que nació de la improvisación: “Si la hubiese bajado al papel, seguramente sería diferente”.

En nuestra conversación con él, también hubo tiempo para hablar de las canciones que importan, las que más le tocan de cerca y esta es la PLAYLIST MÁS PERSONAL DE ALEJANDRO SANZ en las que incluye canciones de Niña Pastori, Pharrell, Los Secretos, Antonio Vega o John Lennon.



- Una CANCIÓN que te recuerde DE DÓNDE ERES: "Cai de Niña Pastori. Es mía, pero cantada por ella. Aunque yo haya nacido en Madrid, Andalucía siempre está en mi corazón y ese tema me lleva a ello".

- Una CANCIÓN para empezar el día de BUEN HUMOR: "Happy, creo que es la canción que hemos escogido siempre para levantarnos de buen humor".

- Una CANCIÓN que te huiese gustado COMPONER: "Imagine, siempre lo digo. Es una canción que tiene una sensación en su composición y sin embargo siempre toca el corazón".

- Una CANCIÓN que te recuerde a tu INFANCIA: "Déjame de Los Secretos. Era la canción que siempre cantabas cuando te enamorabas por primera vez".

- Una CANCIÓN que creas que está POCO VALORADA: "Iba a decir El Sitio de mi recreo. Aun así creo que no tiene el sitio importante porque vas a Latinoamérica y muchas personas no la conocen".

- Una CANCIÓN que te recuerde a UN AMOR: "Muchas veces me estoy acordando mucho de mi madre. Que es otro tipo de amor. Por eso voy a decir Tears In Heaven de Eric Clapton".

