Alejandro Sanz: “Cuando las cosas se ponen feas, uno siempre vuelve a casa”

Alejandro Sanz lleva más de dos décadas encima de los escenarios haciéndonos cantar con la magia de sus canciones. Y es que sus temas ya forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, recordándonos a algunos de los momentos que hemos vivido.

Ahora, en tiempos difíciles donde la música se ha convertido en uno de nuestros mayores aliados, Alejandro también ha puesto su granito de arena con una nueva canción: El mundo fuera. El artista madrileño estrenaba la canción justo después de ese “concierto para todos” que ofreció a mediados de marzo bajo el hasgtag #LaGiraSeQuedaEnCasa y al que se conectaron miles de personas

Para hablarnos de este nuevo tema y El Mundo Fuera: la película, un documental colaborativo en el que quiere involucrar a la gente, Alejandro Sanz nos ha abierto la cámara delantera de su móvil para charlar con Tony Aguilar a través de un directo que se ha podido seguir en Los40.com y en nuestro canal de Youtube.

Alejandro se encuentra pasando el confinamiento en su nueva casa de Madrid. Se acaba de mudar y ni si quiera le ha dado tiempo a montar el estudio de grabación: “Me ha pillado en medio de una mudanza. No he podido ni montar mi estudio. Me hubiese pillado con el estudio montado y la cosa hubiese sido diferente”. Eso sí, el intérprete de #ElDisco nos confiesa que ya tiene pensado dónde va a montarlo: en el sótano.

Aunque se encontraba en Miami, antes de que cerrasen las fronteras, se vino a España: “Cuando las cosas se ponen feas, uno siempre vuelve a casa”. De hecho, fue justo antes de venir a nuestro país cuando escribió Un Mundo Fuera, un tema que nació de la improvisación: “Si la hubiese bajado al papel, seguramente sería diferente”.

Sanz, que es muy observador, ha sacado sus propias conclusiones de las fases que estamos pasando todos durante esta cuarentena:

“Creo que hay varias fases en el confinamiento: la primera es la de ponerse el pijama y no quitártelo; luego está la del bombardeo de toda la información; después, la de las videollamadas y estar todo el rato hablando con los amigos; y la última, la de hablar con uno mismo.”

De hecho, parece que el artista quiere captar esta esencia de las personas en Un Mundo Fuera: la película, el documental que se encuentra preparando junto a su equipo sobre las vivencias de la gente durante este confinamiento: “Me pareció muy interesante en dejar un documento de lo que está pasando. Me parece que lo más correcto es que lo escriban personas de a pie. Que nos cuente la cuarentena a través de sus experiencias.”

¿Qué pasa con #LaGira?

Alejandro Sanz tenía previsto una decena de conciertos en España y Latinoamérica para este 2020. Aunque todavía no ha pospuesto oficialmente las fechas de su gira por nuestro país, el artista nos ha confirmado que se van a aplazar:

“De momento estamos esperando a ver qué nos dice el Gobierno. Pero tiene toda la pinta de que se va a aplazar. Nos gustaría que, aunque fuese el año que viene, esos conciertos se celebran.”

Eso sí, Alejandro se muestra realista con la situación: “Somos conscientes de que nuestro sector va a ser el último en salir”. A pesar de ello, el artista madrileño ya sueña con el momento que vuelva a cantar delante de la gente: “Yo me imagino ese momento de subirme al escenario y va a ser muy emocionante”

Sobre aquel tiempo que vivió con Miguel Bosé

Alejandro Sanz y Miguel Bosé han sido muy amigos. El pasado mes de marzo, Lucía Bosé, la madre del artista falleció a causa del coronavirus. “Le escribí un mensaje diciéndole simplemente que le abrazaba fuerte. También que me tenía para hablar y que estaba aquí.”, empieza contándonos Sanz. “No hablamos porque en ese momento él estaría recibiendo cientos de llamadas y de mensajes. Lo que él ha vivido es lo que miles de personas están viviendo todos los días”, nos cuenta el intérprete de Mi persona favorita.

Además, Sanz ha recordado aquel año que vivió en casa de Bosé y uno de sus recuerdos con Lucía: “Yo estuve viviendo en casa de Miguel un año. Fui para una semana y me quedé un año. Me acuerdo que cuando estaba Lucía venían a buscarla y me decía ‘Dile que estoy en la China’”.

La playlist de Alejandro Sanz

Para terminar, Tony Aguilar ha retado a Alejandro a que nos haga una playlist de lo más personal.