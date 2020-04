Liam Payne entiende y desvela la razón por la que Zayn no volverá a One Direction

Parece que fue ayer cuando One Direction anunciaba su separación temporal. Esta noticia ocasionó un auténtico revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero lo creas o no, han pasado ya cinco años de aquel momento.

El primero en abandonarlo fue Zayn Malik, quien, en marzo de 2015, decidió emprender un camino en solitario. Meses más tarde, aunque sus compañeros intentaron sacar a flote este proyecto, acabaron también pausando One Direction. Pero ahora, cinco años después, parece que los seguidores de esta banda han recibido una de las noticias más esperadas.

No descartan que vuelvan a reunirse y a continuar con este proyecto en conjunto, y la aceptación es el primer paso que deben realizar para llevarlo a cabo. Eso sí, no esperemos que Zayn también forme parte de este regreso porque no lo hará, ni de lejos.

En una entrevista con Daily Star Online, Liam Payne ha asegurado que su excompañero no juega en la misma liga que el resto de integrantes de la banda. "Le gusta hacer canciones y sus temas son muy buenos pero, al mismo tiempo, no le gusta salir ni interpretarlas en directo", señala. "No le gusta salir y hacer cosas para la prensa que estén relacionadas con la locura de este pequeño mundo en el que vivimos", añade. Razón que podría explicar por qué el británico no volverá a formar parte del grupo.

Tanto Liam como Niall, Louis y Harry son conscientes de que Malik no era feliz en One Direction. Quizás eso les llevó a una serie de disputas que el propio Horan desveló en otra entrevista. "Tuvimos una pelea hace unos años", confesó. Aunque asegura que forma parte de la normalidad y la dinámica de estar en una banda.

No obstante, su compañero Liam asegura que, quizás, el inicio de la actitud de Zayn en el grupo se encuentre en el talent show del que surgió, The X Factor. "Recuerdo que Zayn nos contaba la historia de que fue su madre la que le llevó a las audiciones un día que él no quería ir, y eso es lo que hemos visto en durante la carrera de One Direction", añade.

Sea como sea, sus seguidores recuerda esa como una de las etapas más emocionantes de sus vidas. Aunque muchos consideran que si Zayn no sería feliz formando parte de ella, es preferible que tome otro camino por separado. Y tú, ¿qué opinas al respecto?

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!