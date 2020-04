Malú presenta su nuevo single: Tejiendo alas

Es, probablemente, uno de los regresos musicales más esperados del panorama musical español. Han pasado dos años desde la publicación de Oxígeno y por fín Malú tiene nueva canción para compartir con todos nosotros. Se llama Tejiendo alas y se estrenará este sábado.

"Una fotografía del alma, una ventana de optimismo, una luz para cualquiera que se reconozca en ella, una canción íntima, pequeña, sin más pretensión que fluir y ser... Tejiendo alas para todo lo bonito que está por venir" ha escrito en su perfil oficial en Instagram donde ha presentado la portada de este single protagonizada, como no podría ser de otra forma, por unas alas.

Malú vuelve por todo lo alto con una esperadísima canción que será la tarjeta de presentación de su próximo proyecto musical en el que veremos si ha influido su inminente maternidad. Los últimos meses de embarazo están siendo algo duros para la cantante después de que se decretara el confinamiento en toda España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_) el 23 Abr, 2020 a las 12:58 PDT

Pese a ello la intérprete ha sabido ver el lado positivo de las cosas como demostró el día de su cumpleaños con la frase "está siendo un cumpleaños diferente pero el más especial de mi vida". Todo apunta a que 2020 va a ser uno de los mejores años de su vida personal y profesionalmente hablando.

De momento no existen muchos más detalles oficiales y públicos de lo que será el duodécimo álbum de estudio de la solista madrileña. Malú lleva desde los 16 años dando guerra en el panorama musical español y sigue con la misma pasión que el primer día.

La cantante no está dispuesta a abandonar la música, ni siquiera temporalmente. Está manos a la obra y así lo quiso compartir en febrero de este año cuando publicó una imagen grabando en el estudio junto a Leroy Sánchez: "Mi gente!!! No sé cuándo estará listo, ni cuánto tiempo me llevará... sólo sé q quiero daros lo mejor y esto acaba de empezar!!!! Comenzamos!!!".

Tejiendo alas supone el inicio de la cuenta atrás este mismo sábado.

