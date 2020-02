Malú: Parece que el embarazo no le ha quitado las ganas de grabar

El embarazo de Malú sigue viento en popa. El anuncio de que iba a convertirse en madre junto a su pareja, Albert Rivera, conmocionó a media España porque, pese a los rumores que había sobre su relación, nadie se esperaba la noticia. Ahora, sus vidas han cambiado radicalmente… o no tanto.

Él ha dejado la política y se ha dedicado a escribir, el próximo 15 de abril publicará un libro. Ella, muchos pensaban que se tomaría un respiro para disfrutar de esta nueva etapa de su vida pese a que había anunciado por redes sociales que estaba trabajando en nuevo material.

Pero, error. La cantante no está dispuesta a abandonar la música, ni siquiera temporalmente. Está manos a la obra y así lo ha querido compartir: “Mi gente!!! No sé cuándo estará listo, ni cuánto tiempo me llevará... sólo sé q quiero daros lo mejor y esto acaba de empezar!!!! Comenzamos!!!”.

Y el mensaje llegaba junto a una foto de estudio en la que podemos verla cantando, eso sí, de espaldas, por lo que no podemos apreciar su avanzado estado de gestación. Al lado tiene a Leroy Sánchez, uno de esos cantantes y compositores que lo peta en redes y fuera de España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_) el 15 Feb, 2020 a las 10:31 PST

Su compañera y amiga, Pastora Soler, que ha sido madre por segunda vez hace poco, le ha mandado su apoyo: "Vamoooooooos!!!!!!!!!! Saborea el proceso y disfrútalo!!! Te esperamos!!!”.

Y en ese tiene razón, son muchos los seguidores de Malú que esperan sus nuevas canciones. Han dejado sus comentarios mostrando su sorpresa porque no se lo esperaban y dejando claro que se mueren de ganas porque llegue el momento de tener en sus manos un nuevo disco suyo.

“¡Llevas 22 años dándonos lo mejor de ti, y tu inmenso corazón con tu voz, en cada disco!. ¡Y este nuevo trabajo, nos va a dejar a todos ‘ojipláticos’, JEFA! ¡Cuídate mucho, que TU GENTE, esperará lo que haga falta, JEFA!”. Este era uno de los mensajes de una de sus seguidores que resume en sentir general de sus seguidores.