Marina Llorca: “Mi vídeo de Ester Expósito es para esas personas que dejan de hacer cosas por miedo al qué dirán”

El mundo de las redes sociales es infinito, así como también lo es la creatividad de las personas. Eso es algo que ha demostrado con creces Marina Llorca, la modelo, diseñadora gráfica e influencer que se ha hecho un hueco entre uno de los usuarios más queridos en Instagram.

Y no es de extrañar, pues la sección de #MarinaImitandoXL que protagoniza su perfil se ha convertido en fuente de inspiración y referencia para los más de 154 mil usuarios que la siguen. En esta sección, Marina imita las fotos de otras modelos para lanzar el mensaje de que cualquier cuerpo es válido y que la tallas no definen a las personas.

Pero el nombre de Marina Llorca destacó en las redes sociales hace unos días por otra cuestión. La marbellí compartió un vídeo en el que imitaba el viral perreo de Ester Expósito, de nuevo, con la misma misiva que la de su sección más exitosa. "¿Por qué no?". En LOS40 hemos tenido el placer de charlar con nuestra protagonista, que no solo nos ha desvelado qué le ha conducido a convertirse hoy en una referente del amor propio, sino también cuál fue la reacción de Ester a su perreo.

Pregunta (P): Hola, Marina. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todo lo que creas y publicas en la red. Tu creatividad nunca para: recrear a princesas Disney, opinar sobre vestidos de cine e imitar fotos de otras modelos. ¿Cuál de todos dirías que es tu favorito?

Respuesta (R): La verdad es que cada uno tiene su cosa especial. Al final, trato muchas temáticas: moda, maquillaje, estilo de vida, viajes… muchas cosas. Pero, obviamente, Marina Imitando XL siempre tiene un espacio más especial en mi corazón porque es una excepción, es muy especial para mucha gente, significa mucho para muchas chicas. Sé que cuando hago un Marina Imitando XL hay muchas personas a las que va a inspirar y les va a servir de alguna manera.

P: Supongo que esto ha sido algo progresivo. ¿Cómo comenzaste a adentrarte en este mundo de las redes sociales y de la publicación de todos estos contenidos?

R: Empecé a finales de 2015 cuando todavía estaban en auge los blogs. Entonces me apetecía abrir uno porque acababa de terminar la carrera de Diseño Gráfico. Después hice un máster de moda y asesoramiento de imagen, y era como una mezcla de mis pasiones. Me apetecía mucho abrir un blog en el que poder hablar de estos temas. Al mismo tiempo me abrí la cuenta de Instagram. Al principio fue un trabajo más focalizado en el blog. Instagram era un soporte para darme a conocer un poco más. En ese momento, era más fácil crecer en Instagram, era todo más sencillo que ahora.

Con el tiempo me di cuenta de que se me ocurrían muchas cosas guays para hacer en Instagram. Poco a poco, lo del blog fue quedando en un segundo plano. Vi que Instagram era más para mí. Ahí empecé con las secciones, sobre todo, con temas de maquillaje, ya que desde los 14 años empecé a hacer cursos. Estuve en los NYX Face Awards, un concurso nacional de maquillaje. Me fui abriendo a más cosas. Me encantan las alfombras rojas, soy de esas que se traga los Oscars enteros, todas las galas. Entonces pensé que eso en Stories podría ser guay. Después llegaron los stories de viajes para que la gente conociese destinos, llegó Marina Imitando XL... Fue progresivo.

P: Te has convertido en toda una referente pública que reivindica la figura de la mujer, con esa idea de que todos los cuerpos son perfectos. Esto ha inspirado a muchas de ellas. ¿Cómo empezaste con este proyecto de mostrarte sin tapujos ni vergüenza?

R: Fue en verano de 2018. El click que me hizo en mi cabeza fue yendo en el coche de vacaciones con mi familia. Estaba viendo fotos en Instagram y me di cuenta de que todas eran del mismo cuerpo. Es una chorrada pero hasta que no me fijé no me di cuenta. Tu ojo está tan acostumbrado a ver el mismo prototipo siempre, en series, en revistas, en fotos, que no te das cuenta. De repente, mirando, me di cuenta de que podría ser interesante demostrar que otros tipos de cuerpos también pueden hacerse ese tipo de fotos. Esto fue la idea inicial. Según fue avanzando Marina Imitando XL, yo me fui abriendo. Yo también he cambiado mucho desde que empecé hace dos años. Empecé a abrirme un poco en canal, hablar de mis experiencias, de lo que he vivido, por las que he pasado hasta llegar al día de hoy. Lo que tú dices, se ha convertido en algo de referencia, y eso es algo que me da mucho respeto, incluso decirlo. Pero yo lo sé porque me lo escriben. Me cuesta asumir que yo escriba algo y haya otra persona a través de una pantalla que lo esté leyendo y se sienta totalmente identificada.

P: Es algo que ya no solo ha inspirado al resto, sino que también te ha hecho cambiar a ti, te ha hecho evolucionar…

R: Sin duda alguna. Yo empecé muy valiente y lo pasaba mal. Yo siempre he sido una persona que ha tenido muchos complejos y problemas por este tema. De repente de la noche a la mañana, intentas hacer cosas que antes no te hubiese hecho sentir a gusto. Ahora es que me da igual a unos niveles que no te puedes imaginar. Antes me daba respeto y ahora, después de dos años, estoy curada de espanto.

P: ¿Hay algún consejo que quieras darle para aceptarse a ellos mismos?

R: Por supuesto, de hecho, si veis los Marina Imitando XL, cada foto va acompañada con una descripción, con algo que quiero transmitir. Muchas veces, incluso no tiene relación con la foto. Al final, todos llegan a la conclusión de que cuesta mucho trabajo tener autoestima, no tener complejos, no tener inseguridades. La gente no es consciente de la cantidad de personas que hay que tienen complejos, que dejan de hacer cosas en sus vidas. Gente que no va a la playa, que se oculta por miedo… Yo sabía que había gente porque he sido una de ellas, pero hasta que no he estado ahí dentro y he leído 50 mensajes al día contándome lo que les pasa, no he sido consciente de la cantidad de inseguridades de todo tipo que existen. Por eso, todavía sigue habiendo gente muy cruel, que prefiere siempre comentarios de odio… Yo me quedo con los positivos, con los que valoran lo que haces. Pero pienso que si a mí me insultan, me da igual porque he superado esta etapa, pero si se lo hacen a una persona insegura, que no pasa por un buen momento, lo más probable es que la hundas.

El vídeo de Ester Expósito que he hecho llegó a gente de todas partes, de todo tipo de opiniones. A parte de la mayoría de comentarios positivos que ha recibido, hay otros negativos, de gente que insulta y mucha gente que falta el respeto. Me llama la atención que muchas de esas personas son gente joven. Gente que se supone que son el futuro de este país, y me sorprende que chavales de 14 o 15 años solo sepan insultar con ese odio y rencor.

P: Dices que ahora ya has conseguido superar esa etapa de dejarte afectar por estos comentarios maliciosos. ¿En qué momento esto cambió?

R: Tengo la suerte de que tengo una cuenta muy familiar y el número de haters comparado con el de otros influencers es mínimo. Después de todo lo que he leído… yo he sido una persona con la que se han metido cuando era más pequeña. Me han insultado por mi físico, me han llamado gorda, foca, y muchísimas cosas que me han hecho daño y que con los años me han hecho acarrear con unas inseguridades que otras personas no han tenido. Todo porque una persona decidió que era muy gracioso y divertido meterse conmigo y llamarme así. Me imagino que cuando pasan los años creces y, en mi caso, empiezas con un proyecto así en el que la gente dice que le estás ayudando… Lees los comentarios negativos y piensas que te dan igual. Me da pena que haya gente que tenga tanto odio con un fondo tan negro y tan oscuro.

Tengo mi trabajo, soy feliz con lo que hago, estoy contenta con mi físico y con mi cuerpo. Vivo en una armonía difícil de encontrar en la que consigues tu salud físico, mental, tu vida social y tu vida laboral estén en un equilibrio. No va a venir un chaval a fastidiarme. Si terminas insultando a la gente por el físico es porque te estás juzgando indirectamente a ti. Tienes tantos complejos y cosas que ves en ti que no te gustan que acabas proyectándolas en otras personas. Necesitas hacer de menos a otra gente para hacerte sentir de más.

Me sorprende que chavales de 14 o 15 años solo sepan insultar con ese odio y rencor.

P: Hablemos de ese vídeo con Ester Expósito. ¿Ester ha contactado contigo?

R: Ester le dio like a las pocas horas de haberlo subido. Yo intenté dejar claro con el vídeo, y me reitero, que en ningún momento era una comparativa. Ester y yo no nos parecemos en nada, y eso no tiene nada de malo. La gente tiende a pensar que solo algo es válido. Ester es preciosa, es un pibón, es innegable, pero hay otras muchas cosas válidas. Es un vídeo bailando, cualquiera puede bailar. El motivo de imitar el vídeo de Ester era simplemente para mostrar que son dos cuerpos distintos haciendo lo mismo y no pasa nada. No me estoy comparando, no voy a ser nunca Ester Expósito y está bien. Cada uno es como es. Ni soy rubia, ni tengo ojos azules ni tampoco tengo su complexión.

También es un mensaje para esas personas que dejan de hacer cosas por el miedo al qué dirán, por si le juzgan y eso es lo que debemos de evitar. Que la gente siga haciendo lo que le guste, desde bailar hasta cualquier otro tipo de cosa en la vida.

Vivo en una armonía difícil de encontrar.

P: Además de Ester, ¿algún otro famoso te ha expresado admiración?

R: Muchos. De Marina Imitando XL, casi todas las influencers o personas conocidas de las que he hecho la versión, la enorme mayoría le han dado like o han comendado positivamente. Nunca se hace desde el odio ni desde la comparativa ni para menospreciado a nadie. Cuando una de esas chicas ve estas fotos, no se siente ofendida. Es un contenido que suele gustarles. Desde Blanca Suárez, Úrsula Corberó, Dulceida…

P: ¿Cuál de todas las Marina Imitando XL es tu favorita?

R: Es muy complicado porque hago una, me gusta mucho y pienso que es mi favorita. Pero luego hago una nueva y me gusta más. Si me tengo que quedar con alguna, me gustó mucho la que hice de Bella Hadid, en conjunto. La composición de fotos me parece preciosa. A nivel fotográfico, es una de las que más orgullosa estoy. El pecho es algo que siempre me ha acomplejado mucho y justo en esa tiene el pecho sin sujetador. A priori es una pose que me daba bastante respeto. Tiene un significado especial.

P: ¿Qué próximo proyecto tienes entre manos?

R: Teníamos muchos proyectos abiertos pero con la situación que estamos pasando hay muchos que se han quedado parados. Tengo un proyecto de maquillaje y trabajos con más marcas muy chulas. Indirectamente termino trabajando de modelo para otras marcas, y que haya algunas importantes que confíen en ti para enseñar otros cuerpos y dar visibilidad a otras tallas, me hace ilusión.

P: ¿Cómo quieres verte en un futuro? ¿Haciendo qué?

R: Sigo trabajando de diseñadora gráfica y es algo que me gusta y que me gustará siempre, pero cada vez cojo menos proyectos de este ámbito porque me gustan mucho las redes sociales, todo lo relacionado con crear ideas en redes. El tema modelo, de fotografía… Me gustaría seguir en esta línea. Pero la vida nunca se sabe lo que te depara.

El pasado de Marina no fue un camino lleno de rosas, así como tampoco lo es el presente. Pero ella se asegura de exprimirlo al máximo y de conseguir que todos esos comentarios de malicia ahora vayan directos a la papelera de reciclaje. Con formateo directo para que nunca más afecten a su día a día. Esto es lo que quizás le ha convertido hoy en una figura a la que las generaciones futuras miran con admiración. Esa es su misiva en redes sociales, y nosotros estamos encantados de que así sea.

