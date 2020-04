El lío de Jon Kortajarena y la tortilla de patatas

Vaya por delante que Jon Kortajarena ya se ha disculpado públicamente reconociendo que se equivocó y ha ofrecido su versión de los hechos. Pero eso no ha aflojado la polémica y las críticas le siguen lloviendo a través de todas sus redes sociales después del 'tortilla gate'.

Por si acaso habéis estado el fin de semana de retiro espiritual y meditación sin entrar a Twitter o a Instagram os resumimos lo sucedido. El modelo compartió en su perfil oficial de IG una queja sobre una empresa de comida a domicilio mediante el pantallazo de una queja en el chat de atención al cliente de la citada empresa.

"Llevo casi dos horas esperando una tortilla" o "Quiero saber cuando coj***s me vas a enviar la tortilla" fueron algunas de las frases más repetidas de su conversación con el servicio de atención al cliente que en plena pandemia no podían darle una respuesta exacta sobre su pedido.

Lo más criticado de ese primer mensaje en sus stories de Instagram no solo fue el lenguaje empleado o el hecho de utilizar un servicio de comida a domicilio dada la situación actual sino el propio hecho de publicarlo en sus redes para denunciar lo que consideraba una "vergüenza".

Buenos días!! He visto que mi comentario de anoche ha enfadado a algunos. En mi Instagram stories podéis ver mi versión de lo que pasó. Los que utilizan las redes con agresividad y para insultar desproporcionadamente al que pillan por banda, pueden seguir haciéndolo. 😘 — J O N K O R T A J A R E N A (@jonkortajarena) April 25, 2020

Al minuto la indignación incendió todas las redes sociales tachando a Jon Kortajarena de clasista, maleducado o incívico. El modelo ha respondido a toda esta polémica mediante un vídeo en su perfil ("Para nada me estaba metiendo con ellos. Creo que hay veces que quieres decir las cosas de una forma, yo lo decía hasta casi con humor por el tema de la tortilla pero entiendo que no sonó así. Y creo que es importante pedir disculpas. Así que nada hoy iré al supermercado a por patatas y huevos y me haré yo una tortilla") como con un hilo en Twitter.

"Buenos días!! He visto que mi comentario de anoche ha enfadado a algunos. En mi Instagram stories podéis ver mi versión de lo que pasó. Los que utilizan las redes con agresividad y para insultar desproporcionadamente al que pillan por banda, pueden seguir haciéndolo. Para la gente que no quiera molestarse en ver los stories, sólo explicaros que en primer lugar, yo no vivo en España y no conocía las condiciones de los trabajadores de globo. Honestamente. No volveré a trabajar con ellos. Segundo, llegaba a mi casa después de 3 meses fuera y no tenía absolutamente nada para comer, después de más de 20 h de vuelo. Era media noche y se me ocurrió utilizar este servicio como última opción. He pedido disculpas. Pero creo q el contexto de la situación es importante. Y también creo que los insultos y las amenazas, no son una forma constructiva de comunicarse. Todos podemos equivocarnos, pero eso no justifica ciertas actitudes" ha escrito Jon Kortajarena.

