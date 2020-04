Jorge Fernández cuenta su lucha contra la enfermedad de Lyme

Desde hace un tiempo Jorge Fernández, el carismático presentador del programa La ruleta de la fortuna, estaba atravesando unos problemas de salud. Después de intervenir en el programa Carrusel Deportivo el público ya ha podido conocer que el rostro televisivo sufrió la enfermedad de Lyme.

Y decimos sufrimos porque, aparentemente, la ha superado. Y la experiencia de vivir esa enfermedad le está ayudando con una dieta más saludable para esta cuarentena: "Yo tuve la enfermedad de Lyme y lo pasé mal hasta que me diagnosticaron qué tenía. Para mí la salud es lo más importante que hay, me cuido muchísimo la alimentación".

"Generalmente no pasa nada porque tu sistema inmune tiene defensas suficientes para paliar esto, pero yo tenía una mala gestión del estrés y esas bacterias, la borrelia, la varesa y la bartonella, me salieron a la sangre y me hicieron el lío. Tenía fatal el estómago, el tubo digestivo hecho una mie*** a todos los días y a todas horas. Muchas hinchazones, no llegaba la hora que me curaran" ha contado Jorge Fernández sobre algunos de sus peores momentos de los últimos tres años.

📻LA LECCIÓN de @JorgeFdezTV en @carrusel



"Yo no soy médico ni nutricionista ni experto pero llevo mucho tiempo estudiando y hay que seguir unos hábitos alimentarios y de estilo de vida en condiciones" pic.twitter.com/wMRqfQWcSn — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 26, 2020

La experiencia parece haberle ayudado a mejorar su alimentación y cuidar su estado de salud por encima de otras cosas. "Llevo tres años estudiando mucho medicina, sistema inmune, tubo digestivo. (...) Yo no soy experto ni médico pero con todo los que me relaciono comparten que que no ayuda estos días comer nata, galletas, rebozados... Dentro de alimentarse correctamente están los tres macronutrientes, porteínas, grasas e hidratos. No comer ultraprocesados (...) las grasas buenas, son buenas pero no hay que abusar, algunas son el aguacate, frutos secos (...) Comer comida real es la base principal" ha explicado en los micrófonos de la cadena SER.

"Están dando mucha importancia a la proteína, están recomendado aumentar el niver de proteína porque es saciante y va directa al músculo" comentaba el presentador de televisión que en agosto del pasado año publicaba una fotografía de su forma física para disipar las dudas sobre su estado de salud.

"Es cierto que he perdido 8 o 9 kg en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve, pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso real. Cuando tienes el sistema digestivo afectado, tu sistema inmune baja. El 80% de tu bienestar pasa por tu salud intestinal, y si no la tienes, difícilmente estarás bien en el resto de aspectos. Esto sólo lo pueden corroborar los o las que han pasado por algo así" añadía.

