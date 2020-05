El zasca de Ana Rosa Quintana a Alfonso Merlos: “¿Tú guardas la distancia de seguridad?”

#MerlosPlace. Así se titula el escándalo del momento que empezó el pasado jueves cuando Marta López (exconcursante de Gran Hermano) pilló en directo a su pareja, el periodista Alfonso Merlos, con una reportera de Socialité.

Ha sido un tema muy recurrente estos últimos días en redes sociales, pero también en los programas de Telecinco. Y ojo, porque parece que esta historia no ha hecho más que empezar. Este mismo lunes, Ana Rosa Quintana ha recibido a Merlos en el programa que lleva su nombre para hablar del coronavirus, pero también para que el colaborador se pronuncie sobre todo lo ocurrido.

La presentadora no ha tardado en sacar el tema. Lo ha hecho nada más arrancar el programa y presentar a los tertulianos que le acompañaban en la mesa de debate. "¿Tú guardas la distancia de seguridad?", le ha preguntado a Alfonso Merlos. "Absolutamente", ha contestado él. "Vamos a hablar luego con Alfonso Merlos. Yo no sé cómo el pobre puede estar aquí. Te lo agradezco de verdad, de corazón", ha añadido Ana Rosa.

Alfonso Merlos habla por primera vez

Después, el protagonista del gran cotilleo de esta cuarentena se ha pronunciado después de que este fin de semana su nombre haya sonado en los principales programas de Telecinco.

"Estoy tranquilo, sereno y fuerte, pero disgustado. En un país con más de 20.000 muertos, que el centro de atención sea tu vida privada me parece algo incómodo. Estoy preocupado por mi familia y como te podrás imaginar no voy a hablar de mi vida privada ni a dar detalles o desmentidos", ha explicado.

A continuación, Merlos ha hablado de su relación con Marta López. "Durante algún tiempo he mantenido una relación muy bonita con Marta, a la que he tratado de proteger, cuidar y ayudar. Luego ella ha entendido que yo no había hecho las cosas bien y si ella siente eso y cree que le debe unas disculpas, a mí no me duele prendas en dárselas. Yo no quería hacerle daño, pero tiene mis disculpas si así lo considera".

"No voy a desvelar si hemos roto o no, pero se han dicho tantas falsedades y mentiras que no podría ni desmentirlas", ha dicho también, confirmando después que en estos momentos está soltero.

¿Cómo será el próximo capítulo de #MerlosPlace?