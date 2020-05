Meryl Streep se emborracha por videollamada junto a sus mejores amigas

Que Meryl Streep es una diva lo sabíamos todos, pero el momentazo que acaba de protagonizar junto a sus amigas Christine Baranski y Audra McDonald es tan bueno que merece que le entreguen su cuarto Óscar. "Meryl Streep gana hasta las cuarentenas", bromean algunos usuarios. Tal cual.

La actriz protagonizó un divertidísimo momento a través de una videollamada con sus amigas. Con unas copazas de whisky (primero, luego iría el Martini Dry), en albornoz y cantando The ladies who lunch de Stephen Sondheim (genio musical de Broadway), Streep y compañía nos demostraron que el confinamiento puede ser ameno si te lo tomas con mucho humor y buen rollo.

Christine Baranski, Audra McDonald y Meryl Streep cantando un temazo de 'Company' (Sondheim). Definitivamente, lo mejor que vamos a ver este lunes.

Ánimo con el día. pic.twitter.com/Tft0yYBBES — Nando López 🏳️‍🌈 (@Nando_Lopez_) April 27, 2020

Un momentazo que se ha hecho viral en redes sociales y que ya ha despertado una avalancha de memes con Meryl Streep agitando la coctelera, Meryl Streep bebiendo whisky, Meryl Streep haciendo de diva en su bata blanca y, en definitiva, Meryl Streep dándolo todo, botella en mano, frente a su compañera de Mamma Mía (Baranski) y su buena amiga Audra McDonald.

Esta videollamada no fue fortuita, sino que se enmarcó en la propuesta benéfica de broadway.com Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration, que celebraba el 90 cumpleaños de Stephen Sondheim, genio musical de Broadway, autor de piezas magistrales como Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, y que se pudo ver en directo a través del canal oficial de YouTube de la institución.

En este evento online también participaron personalidades reconocidas como Patti LuPone, Lin-Manuel Miranda, Neil Patrick Harris y Jake Gyllenhaal, entre otros genios del teatro musical de Broadway.