Las circunstancias actuales han propiciado que Alanis Morissette haya tenido que posponer la salida de nuevo disco. Such Pretty Forks In The Road sufrirá un retraso, pero eso no significa que dejemos de escuchar las canciones que este nuevo trabajo contiene.

La canadiense ha publicado un nuevo tema del que será su noveno álbum de estudio. Diagnosis habla sin tapujos sobre los estigmas que existen alrededor de la depresión y de otras enfermedades mentales, así como de los retos a los que se enfrentan las personas que las sufren.

La nueva canción llega después de la publicación de dos temas que ya conocíamos, Reasons I Drink y Smiling. El segundo fue escrito para el musical de Broadway Jagged Little Pill inspirado en el álbum clásico la artista, que ahora cumple 25 años.

Alanis Morissette habla de la depresión en su nuevo tema, 'Diagnosis'

Estaba previsto que este nuevo trabajo saliera a la venta el 1 de mayo, pero Morissette ha anunciado a través de las redes sociales que lo retrasará a finales de este año debido a la pandemia del coronavirus.

"Con todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento, lo mejor es pausar el lanzamiento de Such Pretty Forks in the Road, planeado para el 1 de mayo", dijo en un comunicado publicado en Twitter. "Todavía está llegando y en movimiento ... la fecha se retrasará un poco".